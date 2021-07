Retter eilen zu Hilfe, da die Zahl der Todesopfer 125 . überschreitet

16.07.2021, Rheinland-Pfalz, Bad Neuenahr-Ahrweiler: Blick auf die Gemeinde Schuld nach dem Hochwasser. Bilderallianz | Bilderallianz | Getty Images

Retter aus Westdeutschland und Belgien beeilten sich, am Freitag Hunderte gefährdete oder noch vermisste Menschen zu retten, als die verheerende Zahl der Fluten auf mehr als 125 Menschen anstieg. Nach Angaben der rheinland-pfälzischen Behörden starben dort 63 Menschen, darunter 12 Bewohner einer Behinderteneinrichtung in Sinzig, die von einem plötzlichen Wasserschlag der nahen Ahr überrascht wurden. Im Nachbarland Nordrhein-Westfalen schätzten Landesbeamte die Zahl der Todesopfer auf 43, warnten jedoch davor, dass die Zahl steigen könnte.

Mitglieder des österreichischen Rettungsteams benutzen Boote, wenn sie nach starken Regenfällen in Pepinster, Belgien, am 16. Juli 2021 eine überflutete Straße in einem vom Hochwasser betroffenen Gebiet überqueren. Yves Herman | Reuters

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, er sei „fassungslos“ über die Verwüstungen durch die Fluten und sagte den Familien der Getöteten sowie den stark geschädigten Städten und Dörfern seine Unterstützung zu. “Unser Land steht in der Not zusammen”, sagte Steinmeier in einer Erklärung. “Es ist wichtig, dass wir solidarisch mit denen sind, denen die Flut alles genommen hat.” Eine herzzerreißende Rettungsaktion entfaltete sich in der deutschen Stadt Erftstadt südwestlich von Köln, wo Menschen eingeschlossen waren, als der Boden nachgab und ihre Häuser einstürzten.

Ein Feuerwehrauto ist nach heftigen Regenfällen in Erftstadt am 16. Juli 2021 in einer überfluteten Straße gestrandet. Thilo Schmuelgen | Reuters

“Wir haben es letzte Nacht geschafft, 50 Menschen aus ihren Häusern zu holen”, sagte Landrat Frank Rock dem deutschen Fernsehsender n-tv. Luftaufnahmen zeigten einen scheinbar massiven Erdrutsch in einer Kiesgrube am Stadtrand. “Man muss davon ausgehen, dass einige Leute unter den gegebenen Umständen nicht entkommen konnten”, sagte Rock. READ Amazon Prime Day 2020: die ersten Angebote Die Behörden versuchten, Hunderte von Vermissten zu zählen, warnten jedoch, dass die hohe Zahl auf doppelte Berichte und Schwierigkeiten beim Erreichen von Menschen aufgrund von gestörten Straßen und Telefondiensten zurückzuführen sein könnte.

Eine Frau betrachtet die Trümmer, die das Hochwasser neben der Ahr nach heftigen Regenfällen in Schuld am 15. Juli 2021 mit sich gebracht hat. Wolfgang Rattay | Reuters

Nach Deutschland, wo die Zahl der Todesopfer bei 106 lag, war Belgien am stärksten von den Überschwemmungen betroffen, die dazu führten, dass Häuser entwurzelt wurden. Die belgische Innenministerin Annelies Verlinden sagte dem VRT-Netzwerk am Freitag, das Land habe den Tod von 20 Menschen bestätigt und 20 weitere würden noch vermisst. Der Wasserstand in der Maas, die von Belgien bis in die Niederlande verläuft, sei nach wie vor kritisch und mehrere Deiche seien vom Einsturz bedroht, sagte Verlinden. Die Behörden der Stadt Venlo im Süden der Niederlande haben wegen der drohenden Überschwemmung des Flusses 200 Krankenhauspatienten evakuiert. Sturzfluten in dieser Woche folgten auf Tage mit starkem Regen in Westeuropa. Tausende Menschen sind in Deutschland obdachlos geworden, nachdem ihre Häuser zerstört oder von den Behörden als gefährdet eingestuft wurden. Der nordrhein-westfälische Gouverneur, der nach den Wahlen am 26.

“Die Fluten haben vielen Menschen buchstäblich den Boden unter den Füßen weggerissen”, sagte Landeshauptmann Armin Laschet auf einer Pressekonferenz. “Sie haben ihr Zuhause, ihre Farmen oder ihre Geschäfte verloren.” Bundes- und Landesbehörden haben den betroffenen Gebieten finanzielle Hilfe zugesagt, zu denen auch das Land Rheinland-Pfalz gehört, wo mindestens 60 Menschen ums Leben kamen und ganze Dörfer zerstört wurden.

Gesamtansicht des vom Hochwasser betroffenen Gebiets nach heftigen Regenfällen in Schuld am 15. Juli 2021. Aufnahme mit einer Drohne. Mitarbeiter | Reuters

Die rheinland-pfälzische Landeshauptfrau Malu Dreyer sagte, die Katastrophe zeige die Notwendigkeit, die Anstrengungen zur Eindämmung der globalen Erwärmung zu verstärken. Sie warf Laschet und Merkels Mitte-Rechts-Gewerkschaftsblock vor, die Bemühungen um eine weitere Reduzierung der Treibhausgase in Deutschland, Europas größter Volkswirtschaft und Hauptemittent von Treibhausgasen, zu behindern. “Der Klimawandel ist nicht mehr abstrakt. Wir leben ihn hautnah und schmerzlich”, sagte sie der Mediengruppe Funke. Der deutsche Bundespräsident Steinmeier wiederholte ihre Forderungen nach mehr Anstrengungen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung. “Nur wenn wir den Klimawandel entschlossen bekämpfen, können wir die extremen Wetterbedingungen, die wir derzeit erleben, begrenzen”, sagte er. Experten sagen, dass solche Katastrophen in Zukunft häufiger werden könnten. “In einigen Teilen Westeuropas (…) regnete es innerhalb von zwei Tagen bis zu zwei Monate. Was die Situation noch verschlimmerte, war, dass die Böden bereits von früheren Regenfällen gesättigt waren”, sagte die Sprecherin der Weltorganisation für Meteorologie, Clare Nullis.

Ein Mann, der neben einem zerstörten Auto steht, fotografiert das verwüstete Gebiet, nachdem ein Hochwasser am 16. Juli 2021 in Bad Neuenahr-Ahrweiler erhebliche Schäden angerichtet hatte. Christof Stache | AFP | Getty Images

Während sie sagte, es sei zu früh, die Überschwemmungen und die vorangegangene Hitzewelle auf steigende globale Temperaturen zurückzuführen, fügte Nullis hinzu: „Der Klimawandel erhöht bereits die Häufigkeit von Extremereignissen. Und es hat sich gezeigt, dass viele einzelne Ereignisse durch die globale Erwärmung verschlimmert werden. " Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Arne Collatz, sagte, die Bundeswehr habe mehr als 850 Soldaten zur Bekämpfung der Überschwemmungen entsandt, aber ihre Zahl "steige mit steigendem Bedarf dramatisch an". Er sagte, das Ministerium habe einen "militärischen Katastrophenalarm" ausgelöst. Italien hat Zivilschutzbeamte, Feuerwehrleute und Rettungsboote nach Belgien geschickt, um nach den verheerenden Überschwemmungen bei der Suche nach Vermissten zu helfen. In der ebenfalls stark von Überschwemmungen betroffenen Provinz Limburg im Süden der Niederlande stapelten Truppen Sandsäcke, um einen 1,1 Kilometer langen Deich entlang der Maas zu verstärken, und die Polizei half bei der Räumung der Slums.

König Willem-Alexander der Niederlande und Königin Maxima der Niederlande reisen nach Valkenburg, um die Schäden zu begutachten, die durch das extreme Hochwasser vom 15. Juli 2021 im niederländischen Valkenburg entstanden sind. Patrick van Katwijk | Getty Images Unterhaltung | Getty Images