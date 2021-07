Äthiopische Streitkräfte in Tigray sagen, dass sie 1.000 gefangene Soldaten befreit haben

OLBIA, Italien, 17. Juli (Reuters) – Truppen in Äthiopiens nördlicher Region Tigray haben rund 1.000 Regierungssoldaten befreit, die bei den jüngsten Kämpfen gefangen genommen wurden, sagte der Regierungschef, als sich die beiden Seiten auf eine Konfrontation auf umstrittenem Land in den USA vorbereiteten westlichen Teil der Region.

Debretsion Gebremichael, Führer der Volksfront zur Befreiung von Tigray (TPLF), teilte Reuters am Freitag per Satellit mit, man habe 1.000 Soldaten niedrigerer Ränge freigelassen.

“Mehr als 5.000 (Soldaten) sind immer noch bei uns, und wir werden die leitenden Offiziere behalten, die vor Gericht gestellt werden”, sagte er.

Er sagte, die Soldaten seien am Freitag an die südliche Grenze von Tigray zur Region Amhara gebracht worden, sagte jedoch nicht, wer sie aufgenommen habe oder wie die Freilassung verhandelt wurde.

Reuters konnte sein Konto nicht unabhängig bestätigen.

Ein Militärsprecher sagte, er sei am Samstag nicht sofort für eine Stellungnahme erreichbar, und der Sprecher der Regionalverwaltung von Amhara sagte, er habe keine Informationen über die Freilassung.

Beamte im Büro von Premierminister Abiy Ahmed und einer Task Force der Regierung auf Tigray reagierten nicht auf Aufforderungen zur Stellungnahme.

Im November kam es in Tigray zu Kämpfen, als die Regierung die TPLF beschuldigte, Militärstützpunkte in der Region angegriffen zu haben, was die Partei bestritten. Die Regierung erklärte drei Wochen später den Sieg, als sie die Kontrolle über die regionale Hauptstadt Mekelle übernahm, aber die TPLF kämpfte weiter.

In einem dramatischen Wendepunkt eroberte die TPLF Ende Juni Mekelle und den größten Teil von Tigray zurück, nachdem die Regierung ihre Truppen abgezogen und einen einseitigen Waffenstillstand erklärt hatte. Weiterlesen

Die TPLF versprach jedoch, weiter zu kämpfen, bis sie die Kontrolle über das umstrittene Territorium im südlichen und westlichen Tigray zurückerlangte, das während der Kämpfe von Verbündeten der Amhara-Regierung eingenommen wurde.

Abiy sagte diese Woche, dass das Militär jede Bedrohung durch die TPLF abwehren und den selbsternannten Waffenstillstand effektiv aufgeben werde. Amhara und drei weitere Regionen gaben an, Kräfte zu mobilisieren, um die nationale Armee im Kampf gegen die TPLF zu unterstützen. Weiterlesen

Tausende von Menschen sind bei den Kämpfen gestorben; rund 2 Millionen Menschen wurden vertrieben und mehr als 5 Millionen sind auf Nahrungsmittelnothilfe angewiesen.

Das äthiopische Außenministerium beschuldigte am Freitag Hilfsorganisationen, Rebellen bewaffnet zu haben.

“Einige Hilfsorganisationen haben aktiv eine destruktive Rolle gespielt. Wir haben auch bestätigt, dass sie Hilfe als Tarnung nutzen und Rebellengruppen bewaffnen, um Konflikte zu verlängern”, sagte er.

In der Erklärung wurden die Gruppen nicht identifiziert und es gab keine sofortige Reaktion der in Tigray tätigen Behörden. Die humanitäre Organisation der Vereinten Nationen OCHA reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Vereinten Nationen sagten, dass dringend benötigte Hilfe an Kontrollpunkten feststeckte, als Konvois durch von der Regierung kontrolliertes Gebiet fuhren. Äthiopische Behörden sagen, dass die Hilfe überprüft werden muss.

Giulia Paravicini berichtete aus Olbia und George Obulutsa aus Nairobi; Zusätzliche Berichterstattung von Tiksa Negeri; Geschrieben von George Obulutsa Redaktion von Katharine Houreld und Frances Kerry

