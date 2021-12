Iran und Russland bekräftigen ihre Entschlossenheit, das Atomabkommen auf die ursprüngliche Version zurückzusetzen

Die Außenminister des Iran und Russlands bekräftigten die Zusage ihrer jeweiligen Länder, das Atomabkommen von 2015, das offiziell als Gemeinsamer umfassender Aktionsplan (JCPOA) bekannt ist, in seiner ursprünglichen Fassung wieder aufzunehmen.

Die Äußerungen des Iraners Hossein Amir-Abdollahian und seines russischen Amtskollegen Sergej Lawrow wurden am Montag während eines Telefonats gemacht, bei dem sich die beiden Minister über die aktuelle Situation rund um das historische Atomabkommen in der österreichischen Hauptstadt Wien austauschten.

Das russische Außenministerium teilte in einer Erklärung mit, dass sich die beiden Diplomaten in ihrem Gespräch am 29.

„Die beiden Parteien haben die gemeinsame Entschlossenheit bekräftigt, das Atomabkommen in seiner ursprünglichen und ausgewogenen Form wieder aufzunehmen, die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen genehmigt wurde“, heißt es in der Erklärung.

Lawrow und Amir-Abdollahian betonten, dass „nur so die Rechte und Interessen aller an den umfassenden Abkommen beteiligten Parteien berücksichtigt werden können“.

Nach Angaben des iranischen Außenministeriums hat der iranische Außenminister während des Telefongesprächs die Position Teherans zum JCPOA skizziert, die westlichen Parteien zu mehr Ernsthaftigkeit bei den Wiener Gesprächen aufgerufen und von den Verhandlungsparteien gefordert, Initiativen zur Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen. .

In Anbetracht dessen, dass wiederholt betont wurde, dass alle gegen den Iran verhängten illegalen Sanktionen aufgehoben werden müssen, einschließlich derjenigen, die dem Atomabkommen von 2015 und der Resolution 2231 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die es billigt, widersprechen, sagte Lawrow, Russland habe keine Mühen gescheut, die Amerikaner alle ihre Gesetze an die Vorschriften des JCPOA und an die Resolution 2231 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen anzupassen.

Lawrow fügte hinzu, dass die diplomatische Kreativität aller Verhandlungsparteien neben Geduld bei der notwendigen Koordination der Schlüssel zum Erfolg der laufenden Gesprächsrunde in der österreichischen Hauptstadt sei.

Chancen auf Wiederherstellung des JCPOA gestiegen: Ryabkov

Unabhängig davon sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov am Montag, die Chancen auf eine Einigung über die Wiedereinsetzung des JCPOA seien gestiegen.

„Ich denke, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Einigung erzielen, gegenüber der vor der Wiederaufnahme der Verhandlungen gestiegen. Ich würde sagen, dass es Gründe gibt, Fortschritte zu erwarten, nicht schnell, aber eher weniger klar, ohne Bestechungsgelder und zusätzliche Faktoren, die erschweren können.“ [the situation]“Ryabkov sagte der russischen Nachrichtenagentur Sputnik.

Der russische Diplomat sagte, die von Iran während der Wiener Gespräche gemachten Vorschläge zur Aufhebung der Sanktionen hätten Teherans größte Ernsthaftigkeit bei der Wiederherstellung des Atomabkommens gezeigt.

„Die Verhandlungen zielen darauf ab, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das ist nicht hoffnungslos. Im Gegenteil, es gibt Denkanstöße. Zu den iranischen Vorschlägen kann ich nur eines sagen – sie sind mit größter Ernsthaftigkeit an die Aufgabe herangegangen.“ “, sagte Riabkov.

Russlands stellvertretender Außenminister fügte hinzu, es sei kontraproduktiv, dem Iran während der Atomgespräche in Wien mit Sanktionen zu drohen.

Der JCPOA wurde im Mai 2018 vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump abgeschafft. Trump zielte dann mit einer, wie er es nannte, „maximalen Druck“-Kampagne auf die iranische Wirtschaft ab, die den Iran nicht dazu zwang, einen „neuen Deal“ auszuhandeln.

Der Iran und die fünf verbleibenden Parteien des JCPOA – Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und China – haben im April in der österreichischen Hauptstadt Gespräche mit dem Ziel aufgenommen, die Sanktionen aufzuheben, nachdem die Vereinigten Staaten unter Präsident Joe Biden ihre Bereitschaft bekundet hatten, zurückzukehren der Deal.

In der siebten Runde der Wiener Gespräche, der ersten unter Präsident Ebrahim Raeisi, hat der Iran zwei Textentwürfe vorgelegt, die sich getrennt mit der Aufhebung der US-Sanktionen und der Rückkehr Irans zu seinen nuklearen Verpflichtungen im Rahmen des JCPOA befassen. Teheran gab außerdem an, einen dritten Textentwurf zur Überprüfung der Aufhebung von Sanktionen vorzubereiten.

Irans Chefunterhändler bei den Gesprächen in Wien, Ali Bagheri Kani, sagte in einem Exklusivinterview mit Press TV am Sonntag, die iranische Seite habe während der laufenden Verhandlungen in der österreichischen Hauptstadt keine konstruktiven Initiativen oder Vorschläge der Gegenseite erhalten.

Er fügte hinzu, dass die Aufhebung illegaler und grausamer US-Sanktionen und die nuklearen Aktivitäten des Iran die beiden wichtigsten Knackpunkte in den laufenden Gesprächen seien, bei denen es immer noch viele Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Seiten gebe.