Der Iran sagt, er habe vor dem Krieg gegen die Ukraine Drohnen nach Russland geschickt

5. November (Reuters) – Der Iran gab am Samstag zum ersten Mal zu, Drohnen nach Moskau geliefert zu haben, sagte jedoch, dass sie vor dem Krieg in die Ukraine geschickt worden seien, wo Russland sie einsetzte, um Kraftwerke und zivile Infrastruktur anzugreifen.

Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian sagte, einige Monate vor der russischen Invasion am 24. Februar sei eine „kleine Anzahl“ von Drohnen entsandt worden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Teheran der Lüge beschuldigt und erklärt, die Kiewer Streitkräfte hätten jeden Tag mindestens zehn unbemannte Luftfahrzeuge abgeschossen.

In der bisher ausführlichsten Antwort Irans bestritt Amirabdollahian, dass Teheran weiterhin Drohnen nach Moskau liefert.

„Diese Geschichte einiger westlicher Länder, dass der Iran Raketen und Drohnen an Russland geliefert hat, um den Krieg in der Ukraine zu unterstützen – der Raketenteil ist völlig falsch“, sagte die offizielle Nachrichtenagentur IRNA.

„Der Drohnenteil ist wahr und wir haben Russland Monate vor dem Krieg in der Ukraine mit einer kleinen Anzahl von Drohnen versorgt“, sagte er.

In den letzten Wochen hat die Ukraine einen Anstieg von Drohnenangriffen auf die zivile Infrastruktur gemeldet, darunter Angriffe auf Kraftwerke und Staudämme mit im Iran hergestellten Shahed-136-Drohnen. Russland bestreitet, dass seine Streitkräfte iranische Drohnen eingesetzt haben, um die Ukraine anzugreifen.

In einer Videoansprache wies Selenskyj das Gerede über begrenzte iranische Lieferungen an Russland zurück und sagte, die Ukraine habe allein am Freitag elf Drohnen abgeschossen.

[1/2] Eine Ansicht von Drohnen während einer Militärübung an einem unbekannten Ort im Iran, in diesem Handout-Bild vom 24. August 2022. Iranisches Militär/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

„Wenn der Iran weiterhin über das Offensichtliche lügt, bedeutet dies, dass die Welt noch mehr Anstrengungen unternehmen wird, um die terroristische Zusammenarbeit zwischen dem russischen und dem iranischen Regime zu untersuchen und was Russland dem Iran für eine solche Zusammenarbeit zahlt“, sagte er.

Unabhängig davon twitterte der US-Sondergesandte für den Iran, Robert Malley, dass es falsch sei, dass der Iran ein paar Drohnen geschickt habe.

„Sie haben diesen Sommer Dutzende von ihnen verlegt und haben Militärpersonal in der besetzten Ukraine, das Russland hilft, sie einzusetzen“, sagte er.

Selenskyj, der seine Verbündeten wiederholt dazu gedrängt hat, mehr Verteidigung gegen Flugzeuge und Raketen bereitzustellen, sagte, er erwarte in den kommenden Wochen „gute Nachrichten“, gab aber keine Einzelheiten bekannt. Kiew, fügte er hinzu, werde nächste Woche eine Spendenaktion starten, um Marinedrohnen zu kaufen.

Letzten Monat teilten zwei hochrangige iranische Beamte und zwei iranische Diplomaten Reuters mit, dass der Iran versprochen habe, Russland zusätzlich zu zusätzlichen Drohnen mit Boden-Boden-Raketen zu beliefern.

IRNA zitierte Amirabdollahian mit den Worten, Teheran und Kiew hätten vereinbart, Vorwürfe des iranischen Drohneneinsatzes zu erörtern, aber die Ukrainer seien nicht zu den Gesprächen erschienen.

In einer Antwort auf Facebook sagte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleg Nikolenko, Amirabdollahian verbreite „Anspielungen auf eine angebliche Weigerung der ukrainischen Seite“.

Amirabdollahian bekräftigte, dass Teheran „nicht gleichgültig bleiben würde“, wenn bewiesen würde, dass Russland iranische Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt habe.

Im vergangenen Monat einigte sich die Europäische Union auf neue Sanktionen gegen den Iran wegen Drohnenlieferungen, und Großbritannien verhängte Sanktionen gegen drei iranische Militärs und einen Hersteller von Verteidigungsausrüstung.

Berichterstattung von Gulf Newsroom; Zusätzliche Berichterstattung von Dan Peleschuk und David Ljunggren; Redaktion von Jon Boyle und Jonathan Oatis

Unsere Standards: Die Treuhandprinzipien von Thomson Reuters.