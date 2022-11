Riddle&Code löst die vierte industrielle Revolution aus, indem es jede Maschine einfach in Web3 integriert

Rätsel und Code, eines der am schnellsten wachsenden Startups Österreichs, hat mit seinem gewachsenen Ziel, Industrien ins Web3 zu bringen, einen neuen Digitalisierungspfad für Industrieunternehmen eröffnet. Für viele Industrieunternehmen ist es schwierig, auf neue Standards umzusteigen und sich im Web3-Universum zurechtzufinden, was den Einstieg in potenzielle neue Geschäftsmodelle oft verzögert. Mit dieser neuen Technologie von Riddle&Code ist es möglich, Industriemaschinen zu tokenisieren, neue Crowdfunding-Möglichkeiten zu schaffen und zuverlässige Daten bereitzustellen. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen Programme ins Leben gerufen, um Pionierunternehmen und Entwickler dabei zu unterstützen, aus ihrer eigenen Innovation Kapital zu schlagen. Die beiden Programme von Riddle&Code mit den Namen HW-03 Enterprise und HW-03 Community konzentrieren sich auf die Einführung von Hardware-Wallets, die nicht nur das Web3-Wissen beschleunigen, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten für eine nachhaltige Zukunft schaffen werden.

Nicht alle Blockchains sind geeignet

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 entwickelt Riddle&Code Blockchain-Lösungen für verschiedene Industriesektoren, hauptsächlich für die Stromerzeugung und die Herstellung von Elektrofahrzeugen. Das Riddle&Code-Team arbeitet mit Unternehmen wie Wien Energie, der Deutschen Telekom und Daimler Mobility zusammen und weiß, dass nicht alle Blockchains über die erforderlichen Funktionen verfügen, um die spezifischen Anforderungen jeder Branche zu erfüllen. Um seine Kunden in das vierte industrielle Zeitalter zu führen, ermöglichte Riddle&Code die Einführung des RDDL-Netzwerks, eines blockkettenbasierten Protokolls, das auf Sicherheit, Skalierbarkeit und Dezentralisierung in der Energiesystembranche zugeschnitten ist. HW-03-Programme basieren auf der Verwendung des RDDL-Netzwerks und erfordern eine physische Verbindung über Hardware-Wallets.

„Die langjährige Erfahrung im Bereich der kryptografischen Verschlüsselung auf Spezialhardware hat uns inspiriert, eine passende Lösung für den Industriebereich zu finden“, sagt Riddle&Code-Gründer Tom Fürstner, der kürzlich die Whitepaper zum RDDL-Netzwerk.

Das RDDL-Netzwerk verwendet einen einzigartigen Konsensmechanismus namens „Proof of Productivity“, der Maschinen manipulationssicher macht und eine neue Art von Vertrauen und Rückverfolgbarkeit für generierte Maschinendaten ermöglicht. Wenn eine Krypto-Hardware-Wallet mit einer Maschine verbunden ist, wird die Maschine zu einem dezentralen Identifikator im Netzwerk – einer industriellen NFT-Maschine. Somit wird die Maschine selbst Teil des Netzwerks. Riddle&Code prognostiziert, dass in den kommenden Jahren mehr als 50 Millionen Maschinen als Knoten im RDDL-Netzwerk fungieren und den Energiesektor der Zukunft antreiben werden.

Über Riddle&Code

Rätsel und Code ist ein produktorientiertes Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Web3-Integrationsindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen ist der Haupttreiber einer Welt vernetzter Token-Ökonomien, indem es nachhaltige, grüne und widerstandsfähige Maschinenindustrien ermöglicht. Riddle&Code bietet verschiedene Lösungen an, um branchenspezifische Hardware-Wallets und Software-as-a-Service-Produkte so anzupassen, dass sie sich auf dezentrale Blockchains stützen und in erster Linie zum RDDL-Netzwerk-Blockchain-Protokoll beitragen. Mehr Informationen: www.riddlelandcode.com / www.rddl.io

