Führer der regierenden österreichischen Konservativen wegen Tweets von Asylsuchenden als „rassistisch“ gebrandmarkt – EURACTIV.com

Umweltschützer, ein Koalitionspartner der regierenden ÖVP, nannten die Generalsekretärin der Partei „unmenschlich“ und „rassistisch“ für ihre Äußerungen, dass Österreich unter einer hohen Zahl von Asylanträgen „leide“.

„Insgesamt wurden in diesem Jahr bereits 16.000 Asylanträge gestellt. Die überwiegende Mehrheit der Asylsuchenden stammt aus Afghanistan und Syrien. Damit leidet Österreich unter der zweithöchsten Pro-Kopf-Asylbelastung in der EU“, schrieb Sachslehner auf Twitter und in einer Pressemitteilung vom Sonntag (5. Juni).

Die EU dürfe sich nicht von „notwendiger Nachbarschaftshilfe“ für die Ukraine und offenen Grenzen für alle Migranten „blenden lassen“, sagte der konservative Politiker weiter.

„Es muss unterschieden werden zwischen Kriegsvertriebenen aus der Ukraine und allen anderen Migranten, die meist aus wirtschaftlichen Gründen nach Österreich kommen wollen“, fuhr sie fort.

Die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, twitterte, der Generalsekretär der ÖVP betreibe „offen rassistische Polemik“.

„Ich leide unter so viel Menschenverachtung in einem Tweet. Hör auf mit solchen Kommentaren über Schutzsuchende, Laura!“, twitterte Lukas Hammer, Mitglied im Nationalrat der Grünen.

Das sagte Lukas Gehleitner-Gertz von der Asylkoordination der Tageszeitung Standard dass die Antragszahlen zwar sehr hoch waren, aber im Vergleich zu den Vorjahren immer noch niedrig sind, insbesondere aufgrund der Pandemie.

In den ersten Monaten des Jahres 2022 wurde ein Viertel der Fälle eingestellt, weil sich Personen nicht mehr im Land aufhielten. Aus diesem Grund seien die Behörden nicht überfordert, so Gehleitner-Gertz.