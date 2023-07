Die Ukraine bleibt trotzig, während Russland Odessa und Getreidefabriken attackiert

ODESSA, Ukraine – Wenn die größte Kathedrale in dieser bedrängten Hafenstadt Joseph Stalin überlebt hat, wird sie Wladimir Putin überleben, sagte Myroslav Vdodovych, der Oberpriester der Verklärungskathedrale, weniger als einen Tag nachdem ein Sperrfeuer russischer Raketen die Kirche zusammen mit 24 anderen architektonischen Wahrzeichen in der ganzen Stadt zerstört hatte.

Odessa, eine wichtige Hafenstadt im Süden, ist nächtlichen Raketenangriffen ausgesetzt, seit der russische Präsident letzte Woche ein von den Vereinten Nationen vermitteltes Abkommen mit der Türkei gekündigt hat, das der Ukraine den Export ihres Getreides erlaubte und so eine globale Nahrungsmittelkrise milderte, die die Entwicklungsländer belastet hatte.

Die Ukraine reagierte trotzig mit Drohnenangriffen auf Gebäude in Moskau und ein Munitionsdepot auf der Krim, während Aufräumteams und Gemeindemitglieder Trümmer von den verstreuten Böden der Kathedrale beseitigten.

Die jüngste Welle russischer Angriffe in der Ukraine zerstörte am Montag Getreidelager entlang der Donau, einer Exportroute, die seit dem Scheitern des Abkommens, das der Ukraine erlaubt, ihr Getreide durch das Schwarze Meer zu transportieren, an Bedeutung gewonnen hat.