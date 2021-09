Australisches Gericht ordnet Malka Leifer an, sich wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht zu stellen

Das Gericht in Melbourne erließ sein Urteil nach fast zweiwöchiger Aussage von 10 Zeugen. Sie erschienen per Videolink aufgrund eines Coronavirus-Ausbruchs in der Stadt.

Im Zentrum des Falls standen drei Schwestern – Dassi Erlich, Elly Sapper und Nicole Meyer – die Frau Leifer vorwarfen, sie während ihrer Schulzeit als Direktorin der Adass Israel-Schule in Melbourne sexuell missbraucht zu haben.

Obwohl sie ihre Identität öffentlich machten, sagten die Schwestern hinter verschlossenen Türen aus. Ehemaliges Schulpersonal und ein Polizist, der an den Ermittlungen beteiligt war, sagten ebenfalls aus. Am Donnerstag per E-Mail erreicht, sagte Frau Erlich, sie und ihre Schwestern konnten sich während des Gerichts nicht äußern.

Frau Leifer, die per Videolink aus dem Dame Phyllis Frost Center, einem Hochsicherheits-Frauengefängnis in Melbournes Vorort Deer Park, erschien, blieb während des Verfahrens weitgehend stumm und wandte sich mit der Hand vor seinem Gesicht von der Kamera ab.

Als sie am Ende der Anhörung gefragt wurde, wie sie plädierte, hob sie den Kopf und sagte: „Nein … nicht schuldig.