Zusammenfassung von „Moon Knight“ Folge 4: Flusspferde und Hieroglyphen

LWir sprechen über das Nilpferd im Raum. Mond Ritter fegt in Episode vier den Teppich von allen Füßen – mit vielen Antworten, vielen weiteren Fragen und einem Ende, das so seltsam ist, dass es den Rest der Serie in ein komplettes Chaos stürzt. Vorher bekommen wir aber noch einen umwerfenden Horrorfilm mitten im MCU.

Der Vogelgott-Puppenspieler Khonshu ist derzeit außer Gefecht gesetzt, sodass seine Avatare Steven und Marc (Oscar Isaac, der zwei Charaktere spielt, die im selben Körper gefangen sind) auf sich allein gestellt sind. Sie werden in dieser Episode nicht die supermächtigen Alter Egos Moon und Mr Knight beschwören. Zum Glück haben sie noch Layla (May Calamawy). Der grabräuberische Abenteurer flieht vor dem bösen Kultführer Arthur Harrow und seinen Dienern, nachdem Steven ohnmächtig geworden ist, und holt einen gepanzerten Lastwagen mit einer Leuchtrakete heraus – und bahnt sich den Weg zum Grab der uralten Krokodilgöttin Ammit.

Meeks Angestellter im Geschenkeladen, Steven, weiß, dass er mehr wie Marc sein muss – ein ehemaliger Seemann, der viel Action hat – genauso wie Marc weiß, dass er etwas von Steven lernen könnte, und ein Kuss von Layla öffnet die ganze Welt – eine Büchse der Pandora über ihre Lieblingspersönlichkeit . mit (und drängt Marc dazu, Steven dazu zu bringen, sich selbst zu schlagen).

Die sprudelnde Chemie weicht älteren Geschichtsstunden, als die beiden beginnen, Ammits Grab zu erkunden, indem sie einer Spur von Hieroglyphensymbolen (und einer Menge ominöser Blutflecken) tiefer in die Krypta folgen. Plötzlicher Austausch Grabräuber zum Die MumieDie Show verwandelt sich in übernatürlichen Horror, als wir einem der Zombies begegnen, der die Katakomben bewacht – der ein gruseliges Geräusch macht und wie ein harter blauer Affe herumspringt.

Die Mumie weide einen von Harrows Handlangern aus und stopft seine Organe in ein zeremonielles Gefäß. Sie hilft Marvel dabei, eine ihrer bisher gruseligsten Szenen zu vollziehen – kurz bevor sie sie wieder vertuscht, während Layla versucht, durch einen alptraumhaften Abgrund in Trümmern zu fliehen. Stichwort untote Arme, die aus den Wänden schießen, und ein Kampf, der damit endet, dass eine Leuchtkugel in einem staubigen Augenloch stecken bleibt. Immer noch unter Schock, ist es genau der falsche Zeitpunkt für Harrow, sich zu melden und ihm zu sagen, dass Marc für den Mord an seinem Vater, dem berühmten Archäologen Abdullah El-Faouly, verantwortlich war.

In der Zwischenzeit ist Steven in die Hauptkammer gereist und hat das lange verschollene Grab von Alexander dem Großen gefunden (das die Serie jetzt als Ammits letzten Avatar umschreibt – was möglicherweise erklärt, wie er den größten Teil Europas, Asiens und Afrikas erobern konnte). Er greift in den Mund der Leiche und zieht die Shabti (eine kleine Figur, die mit ihrem Gegenstand begraben ist) von Ammit heraus. Zur gleichen Zeit kommt Layla und zwingt Marc hinaus, damit sie ihn nach seinem Vater fragen kann.

Er habe Abdullah nicht getötet, sagt er, aber er habe es gesehen – verraten und von seinem Partner erschossen, kurz bevor das Massaker begann. Marc gesteht all dies, gerade als Harrow auftaucht, und wird ein zweites Mal getötet, was der Zeitpunkt ist, an dem die Dinge bergab gehen. Ja wirklich seltsam…

Wir schneiden zu einer alten Indiana-Jones-Parodie ab und sehen uns „Dr. Steven Grant“ an, wie er sich seinen Weg durch einen schlechten B-Movie überspielt, der auf einem Fernseher mitten in einer psychiatrischen Klinik läuft. Marc ist an den Rollstuhl gefesselt, katatonisch und sieht sich den Film wiederholt an, während alle Charaktere aus den Folgen eins bis drei als Patienten und Krankenschwestern um ihn herum erscheinen. In eine Arztpraxis gerollt (mit einer Moon Knight-Actionfigur umklammert), beginnt Marc ein Dutzend verschiedener gastfreundlicher Details zu bemerken, die darauf hindeuten, dass er sich alles ausgedacht hat: ägyptische Ornamente in den Regalen, ein Gemälde des österreichischen Schauplatzes der ersten Folge, ein Goldfisch in einer Schüssel.

Noch verwirrender ist, dass der Chefarzt von Ethan Hawke gespielt wird. War alles in seinem Kopf? Bevor wir uns darauf einlassen können, verlässt Marc die Arztpraxis und trifft auf Steven, die beide jetzt als unterschiedliche Personen in der Realität existieren, in der wir uns befinden. Und als ob das noch nicht genug wäre, schließt das Paar die Episode ab, indem es einer riesigen blauen Nilpferdgöttin eine Tür öffnet, die winkt und Hallo sagt. Wir haben Fragen…

Zusätzliche Reflexionen Abdullah El-Faouly ist in den Comics als Colonel bekannt, ein irakischer Freiheitskämpfer, der das Superserum von Captain America nimmt, um gegen die amerikanische Unterdrückung zu kämpfen. Von Hulk und Cap während eines fragwürdigen Avengers-Kampfes getötet Ultimative 2 #12Marvel geht mit dem Charakter hier eindeutig einen anderen Weg.

Die VHS-Kassette, die Mark im Fernsehen ansah, wurde aufgerufen Grabbrechereine Parodie voller Anspielungen auf Mond Ritterdass er sich sogar eine freche musikalische Note von John Williams ausleiht Die Jäger des verlorenen Schatzes Punktzahl.

Studenten der alten Geschichte werden das Nilpferd-Monster als Taweret erkennen, die ägyptische Göttin der Geburt und Fruchtbarkeit. Was hat das mit irgendetwas zu tun, raten alle…

„Moon Knight“ wird jeden Mittwoch auf Disney+ ausgestrahlt