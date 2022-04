Nach der verpassten WM-Qualifikation 2022 vollzieht Österreich einen Wechsel an der Spitze. Vor dem Freundschaftsspiel am Mittwoch gegen Schottland Franco Foda kündigte seinen Rücktritt als Direktor an. Im Januar 2018 eingestellt, habe er „die volle Verantwortung“ für das „unglückliche Ende“ seiner Amtszeit übernommen.

Der Österreichische Fußball-Bund hat bereits mit der Suche nach Kandidaten begonnen, mit lokalen Medien, die spekulative Listen zusammenstellen. Eine häufige Aufnahme ist Gerhard Struber. das New York Red Bulls Der Manager ist seit einem Jahr mit der Rolle verbunden, zögert jedoch, sich zu äußern nichts außer Stolz auf sein Land und Unterstützung für Foda.

Da die Stelle offiziell offen ist, muss sich Österreich woanders umsehen. „Ich fühle mich immer geehrt, als Kandidat für diese interessante Position genannt zu werden“, Struber gegenüber lokalen Medien. „Aber im Moment ist das keine Option für mich. Ich habe einen tollen Job hier in New York und möchte weiterhin täglich mit einem Team zusammenarbeiten und es ständig weiterentwickeln… Die Verantwortung für die Wahl Ihres Landes zu übernehmen, ist eine große Ehre.

Während Sie offen sindsehr interessant„Anstellung in der Zukunft, Struber wäre eine kuriose Wahl für eine Nationalmannschaft. Er ist ein Trainer, der in der Arbeit mit Spielern aufblüht und eine Vorliebe für „die tägliche Arbeit auf dem Trainingsplatz“ zum Ausdruck bringt. Anstatt eine Maschine zu bauen, ähnelt das internationale Spiel eher dem Versuch, Teile verschiedener Puzzles zu einem zusammenhängenden Mosaik zusammenzusetzen. Ein ehrgeiziger Profi mit ausgeprägten persönlichen Taktiken und Wünschen wäre gezwungen, einzigartige Ausrüstung abzuschwächen, um Ergebnisse zu erzielen, die als unattraktiv und als Verschwendung von Fähigkeiten angesehen werden könnten.

Trotz kürzlich von Werder Bremen gemeldeter Klagen Manchester United, und einer Vielzahl von Rollen in ganz Europa, blieb Struber bei den Red Bulls und lieferte einige faszinierende Ergebnisse zum Saisonstart. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Dezember 2023. Während ein weiterer potenzieller Bewerber öffentlich abgelehnt wurde, könnte der nächste Verein oder das nächste Land immer noch die richtige Gelegenheit sein.