Ein 4 Milliarden Jahre alter, 80 Meilen breiter Komet steuert auf die Erde zu

Ein uralter Komet, mehr als 4 Milliarden Jahre alt, steuert auf die Erde zu. Der massive Komet misst mindestens 80 Meilen im Durchmesser und ist damit doppelt so breit wie Rhode Island. Es steuert derzeit mit 22.000 Meilen pro Stunde auf die Erde zu.

Dieser uralte Komet ist der größte, der je entdeckt wurde

Der fragliche Komet bewegt sich derzeit mit 22.000 Meilen pro Stunde auf die Erde zu. Es strömt vom Rand unseres Sonnensystems nach innen. Glücklicherweise müssen wir uns keine Sorgen um den Einschlag des Kometen auf der Erde machen. Astronomen sagen, dass es niemals näher als eine Milliarde Meilen an der Sonne vorbeikommen wird. Das ist etwas weiter als die Entfernung zwischen Erde und Saturn.

Der uralte Komet wird voraussichtlich im Jahr 2031 so nahe an der Erde vorbeiziehen. Das bedeutet, dass wir uns noch einige Jahre Zeit haben, um uns um dieses uralte Himmelsobjekt überhaupt Sorgen zu machen. Trotzdem ist es immer wieder interessant zu sehen, wann Kometen und Asteroiden auf uns zukommen.

David Jewitt, Professor für Planetenwissenschaften und Astronomie an der UCLA, war Co-Autor einer Studie über den Kometen. Jewitt und seine Mitautoren veröffentlichten die Studie in Astrophysikalische Zeitschriftenbriefe. Er sagt, Objekte wie dieser uralte Komet seien vor Jahrhunderten aus dem Sonnensystem „geschmissen“ worden.

Jewitt sagt, die Kometen haben sich dann in der Oortschen Wolke niedergelassen, einer riesigen Ansammlung entfernter Kometen, die unser Sonnensystem umkreisen. Andere Kometen wie dieser uralte Komet umkreisen das Sonnensystem dann Milliarden von Meilen weit in den Weltraum.

Lernen Sie den Kometen C/2014 UN271 kennen

Abgesehen davon, dass er auf die Erde zusteuert, gibt es noch etwas anderes, das diesen uralten Kometen so faszinierend macht. Einerseits sagen Astronomen, dass dieser Komet den größten Kern aller Kometen hat, die wir bisher gesehen haben. Sie bestimmten die Größe des Kerns mit dem Hubble-Weltraumteleskop der NASA. Sie schätzen den Kometen derzeit auf einen Durchmesser von bis zu 85 Meilen.

Komet C/2014 UN271 wurde zuerst von Pedro Bernardinelli und Gary Bernstein entdeckt. Astronomen beobachteten ihn erstmals im Jahr 2010. Damals war der alte Komet 3 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Jetzt ist es weniger als 2 Milliarden Meilen von der Sonne entfernt. Jewitt sagt, dass es seine derzeitige Schleife fortsetzen wird, bis es in ein paar Millionen Jahren endlich zur Oortschen Wolke zurückkehrt.

sagt Judit dass dieser alte Komet „größer und schwärzer als Kohle“ ist. Das Team schätzt, dass der Komet rund 500 Billionen Tonnen wiegt. Das ist hunderttausendmal mehr als die Masse eines typischen Kometen, der näher an der Sonne gefunden wird.

Natürlich ist dies nicht der erste außergewöhnliche Komet, den Astronomen entdeckt haben. Zuvor beobachtete die NASA dieser Komet und seine strahlende Aura. Astronomen auch vor einen Kometen entdeckt an einem Ort, den sie noch nie zuvor gesehen hatten.

„Dieser Komet ist buchstäblich die Spitze des Eisbergs für mehrere tausend Kometen, die zu schwach sind, um in den entferntesten Teilen des Sonnensystems gesehen zu werden“, sagte David Jewitt, Professor für Planetenwissenschaften und Astronomie an der University of California in Los Angeles . Angeles (UCLA) und Co-Autor von neue Studie in Briefe aus dem Astrophysical Journal. „Wir haben immer vermutet, dass dieser Komet groß sein muss, weil er in so großer Entfernung so hell ist. Jetzt bestätigen wir, dass es so ist.