Neuer Gesetzentwurf besagt, dass Drive-by-Schießereien für Staatsanwälte verboten sind

Wenn die Legislaturperiode des Bundesstaates Washington am 10. Januar beginnt, wird die Abgeordnete Gina Mosbrucker, Republikanerin im Ausschuss für öffentliche Sicherheit des Repräsentantenhauses, gegen einen neuen Gesetzentwurf kämpfen, der die Strafen für Mord aufgrund von Schießereien mit dem Auto im Bundesstaat Washington reduzieren würde.

Drive-by-Shootings könnten als erschwerender Faktor in der Strafe gestrichen werden

Bill 1692 würde Schießereien als erschwerenden Faktor in einem Mordfall ersten Grades eliminieren. In einer Pressemitteilung von Mosbrucker heißt es, der Gesetzentwurf würde „auch rückwirkend gelten und die Aufhebung früherer Verurteilungen wegen schweren Mordes ersten Grades und eine neue Verurteilung wegen Mordes ersten Grades ohne die mit dem erschwerenden Faktor verbundene Strafe vorsehen. Die Maßnahme wurde am Freitag eingereicht. am 23. Dezember zur Vorlage bei der Legislaturperiode 2022.

Mosbrucker sagt, sie werde gegen die Rechnung kämpfen, die ihrer Meinung nach verheerend sein könnte

Mosbrucker, R-Goldendale, gab diese Erklärung zur Gesetzgebung ab:

„Die Gewaltkriminalität nimmt in unseren Gemeinden zu, zum Teil, weil die Strafverfolgungsbehörden gemäß den neuen Gesetzen, die Anfang dieses Jahres von der Legislative verabschiedet wurden, nicht glauben, dass sie die Befugnis haben, Personen festzunehmen oder strafrechtlich zu verfolgen, von denen sie einen begründeten Verdacht haben kriminelle Handlungen begangen zu haben. Im Laufe des Sommers wurde berichtet, dass in diesem Jahr mindestens neun Drive-by-Schießereien in der Gegend von Yakima zu Verletzten, Toten und traumatisierten Vierteln geführt haben. Dieses schreckliche Verbrechen geschieht in unserem Bundesstaat immer häufiger, tötet unschuldige Opfer, zerstört ihre Familien und lässt Nachbarschaften und Gemeinden in Angst. Dieses Gesetz würde den Staatsanwälten ein wichtiges Instrument nehmen. Und ebenso besorgniserregend, es würde frühere Verurteilungen wieder aufrollen, damit die Strafen von Gewalttätern verkürzt werden. „

„Was ist mit den Opfern und ihren Familien? Wo ist ihre Gerechtigkeit in diesem Gesetzentwurf? Wo ist unser Mitgefühl für sie?

„Diese Gesetzgebung trägt nicht dazu bei, Washington sicherer zu machen, und würde die Öffentlichkeit tatsächlich einem erhöhten Risiko von Gewaltverbrechen aussetzen. Wir müssen dieses Gesetz ablehnen und die Sicherheit unserer Gemeinschaften an erste Stelle setzen, indem wir sicherstellen, dass diejenigen, die Automorde bei den Schießereien begehen, berechtigt bleiben.“ für die Höchststrafe nach staatlichem Recht. Wir müssen auch standhaft bleiben und Gewaltverbrechern eine Botschaft senden, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. „

Die Legislaturperiode 2022 beginnt am 10. Januar.

Weitere Informationen finden Sie in der Rechnung hier

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1692&Year=2021&Initiative=false

