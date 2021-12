Wir haben bei den Wiener Gesprächen bisher keine Initiative, keinen Vorschlag von der Gegenseite erhalten

Irans Chefunterhändler bei den Wiener Gesprächen über die Aufhebung der Anti-Iran-Sanktionen sagte, die iranische Seite habe während der laufenden Verhandlungen in der österreichischen Hauptstadt keine konstruktiven Initiativen oder Vorschläge von der Gegenseite erhalten.

Ali Bagheri Kani äußerte sich am Sonntag in einem Exklusivinterview mit dem Presse-TV-Korrespondenten in Wien und sagte, die Aufhebung illegaler und grausamer US-Sanktionen und die nuklearen Aktivitäten des Iran seien zwei zentrale Knackpunkte in den aktuellen Gesprächen, zu denen es noch einen Gast gebe. der Unterschiede zwischen den beiden Teilen.

Der iranische Diplomat fügte hinzu, dass die iranische Delegation trotz dieser Situation die gegnerische Seite durch Änderungen und Vorschläge, die sie der gegnerischen Seite unterbreitete, über ihre Ansichten zu den unterschiedlichen Punkten informiert habe.

„In Bezug auf diese Divergenzen haben wir bisher keinen Vorschlag oder keine Initiative von der Gegenseite erhalten“, sagte Bagheri Kani.

Der iranische Chefunterhändler sagte weiter, dass die Aufhebung der illegalen und grausamen US-Sanktionen und die nuklearen Maßnahmen des Iran der größte Streitpunkt zwischen den beiden Seiten in den Wiener Gesprächen seien, über die es viele Meinungsverschiedenheiten gebe.

„… Diese Unterschiede sind im endgültigen Entwurf, der nach der sechsten Gesprächsrunde in Wien erstellt wurde, deutlich sichtbar… Die Unterschiede, insbesondere in der Nuklearfrage, sind vielfältig.

Der iranische Chefunterhändler sagte weiter, dass die Aufhebung der illegalen und grausamen US-Sanktionen und die nuklearen Maßnahmen des Iran der größte Streitpunkt zwischen den beiden Seiten in den Wiener Gesprächen seien, über die es viele Meinungsverschiedenheiten gebe.

„… Diese Unterschiede sind im endgültigen Entwurf, der nach der sechsten Gesprächsrunde in Wien erstellt wurde, deutlich sichtbar… Die Unterschiede, insbesondere in der Nuklearfrage, sind vielfältig.

Bagheri Kani stellte fest, dass in den letzten Tagen viele Sitzungen sowohl auf Expertenebene als auch unter wichtigen Verhandlungsführern stattgefunden haben, um die Änderungen, Ansichten und Vorschläge der iranischen Seite zu erörtern, die auf den Text der Entwürfe angewendet wurden, die während der sechste Runde der Wiener Gespräche.

„Diese Gespräche waren positiv und kommen voran“, schloss der iranische Hauptunterhändler.

In einem Interview mit dem iranischen IRIB am Sonntag sagte Bagheri Kani, der auch stellvertretender Außenminister für politische Angelegenheiten ist, die allgemeine Atmosphäre in den laufenden Wiener Gesprächen sei sehr ernst und fügte hinzu, dass er optimistisch sei, eine endgültige Einigung zu erzielen.

Er fügte hinzu, dass der Iran und die fünf verbleibenden Unterzeichner des bahnbrechenden Atomabkommens von 2015, das offiziell als Gemeinsamer umfassender Aktionsplan (JCPOA) bekannt ist, während des siebten Zyklus der Wiener Verhandlungen Gespräche über eine Vielzahl von Themen führten und abgeschlossen hätten Vereinbarungen. zu einigen von ihnen, obwohl in vielen Fragen noch keine allgemeine Einigung erzielt wurde.

„Zum Beispiel wurde zwischen den beiden Parteien im Hinblick auf die nuklearen Aktivitäten des Iran eine Einigung über einige der [outstanding] Probleme, aber es gibt andere Probleme in diesem Bereich …

Das JCPOA wurde im Mai 2018 vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump abgeschafft. Trump zielte dann mit einer, wie er es nannte, „maximalen Druck“-Kampagne auf die iranische Wirtschaft ab, die den Iran nicht dazu zwang, einen „neuen Deal“ auszuhandeln.

Der Iran und die fünf verbleibenden Parteien des JCPOA – Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und China – haben im April in der österreichischen Hauptstadt Gespräche mit dem Ziel aufgenommen, die Sanktionen aufzuheben, nachdem die Vereinigten Staaten unter Präsident Joe Biden ihre Bereitschaft bekundet hatten, zurückzukehren der Deal.

In der siebten Runde der Wiener Gespräche, der ersten unter Präsident Ebrahim Raeisi, hat der Iran zwei Textentwürfe vorgelegt, die sich getrennt mit der Aufhebung der US-Sanktionen und der Rückkehr Irans zu seinen nuklearen Verpflichtungen im Rahmen des JCPOA befassen. Teheran gab außerdem an, einen dritten Textentwurf zur Überprüfung der Aufhebung von Sanktionen vorzubereiten.