Hochrangiger österreichischer Verteidigungsbeamter „wegen Verbindungen zu flüchtigem Wirecard-Manager unterdrückt“

Einer der ranghöchsten Militärs Österreichs wurde wegen Bedenken hinsichtlich seiner Verbindungen zu Jan Marsalek, dem ehemaligen COO des betrügerischen Zahlungsunternehmens Wirecard, seines sensiblen Regierungspostens enthoben.

Brigadier Gustav Gustenau war bis vor kurzem leitender Offizier in der Direktion Sicherheitspolitik im österreichischen Bundesministerium der Verteidigung, die die militärische Führung und den Verteidigungsminister strategisch berät. Er nimmt jetzt eine nicht näher bezeichnete Forschungsfunktion an der National Defense Academy wahr.

Vier hochrangige ministerielle und politische Quellen, die mit der Entscheidung vertraut sind, sagten der Financial Times, dass die Gründe für Gustenaus Amtsenthebung Besorgnis über seine Verbindungen zu Marsalek und Russland seien.

Gustenau sagte jedoch, er sei auf eigenen Wunsch auf seinen neuen Posten versetzt worden. Er sagte auch, er sei aufgrund von Personaländerungen durch die neue Regierung umgezogen.

Marsalek ist auf der Flucht, seit das deutsche elektronische Zahlungsunternehmen Wirecard im vergangenen Jahr in Konkurs ging, nachdem es zugegeben hatte, dass 1,9 Milliarden Euro in bar und die Hälfte seiner Einnahmen nicht existierten.

Nach der Insolvenz des Unternehmens enthüllte die Financial Times, dass der 41-jährige Österreicher neben seiner beruflichen Verantwortung im Zentrum eines geopolitischen Interessengeflechts stand, das Konfliktzonen im Nahen Osten und europäische rechtsextreme Politik umspannte .

Marsalek wird von europäischen Geheimdiensten wegen seiner Verbindungen zu russischen Spionagemeistern untersucht.

Der FT liegen Dokumente vor, aus denen beispielsweise hervorgeht, dass Gustenau öffentliche Gelder an Projekte gelenkt hat, an denen Marsalek beteiligt war. Gustenau war auch Marsaleks Gast in München und habe ihn mehrfach getroffen, hieß es im vergangenen Jahr in einer österreichischen parlamentarischen Untersuchung.

Gustenau äußerte sich nicht zu seiner Beziehung zu Marsalek, sagte aber, dass das Verteidigungsministerium nie Geld für Projekte des Flüchtigen ausgezahlt habe. Er sagte auch, dass seine externen Geschäftsinteressen dem Ministerium vollständig offengelegt und von diesem autorisiert worden seien.

Er fügte hinzu: „Das Verteidigungsministerium hatte zu keinem Zeitpunkt Bedenken hinsichtlich meiner Kontakte zu Russland. Die Kontakte mit Russland waren völlig offiziell und verliefen nach Anordnung. „

Sein Einsatz an der Verteidigungsakademie sei seit dem Amtsantritt der neuen österreichischen Regierung Anfang 2020 geplant, sagte er, „und geschah auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen. Es wäre erfreulich, wenn die völlig unbegründete öffentliche Debatte über mich enden könnte. „

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte die Versetzung Gustenaus an die Verteidigungsakademie, lehnte jedoch eine weitere Stellungnahme ab. Der Brigadier, 61, steht kurz vor dem Ruhestand. Ihm wurde kein Fehlverhalten vorgeworfen.

geraten

Marsalek pflegte enge Verbindungen innerhalb des österreichischen Geheimdienstes und zu einflussreichen österreichischen Politikern und Funktionären, die mit der rechtsextremen FPÖ verbunden waren.

Seine Flucht aus Österreich im Juni vergangenen Jahres an Bord eines Privatjets nach Minsk – nachdem dessen zentrale Rolle beim Wirecard-Betrug klar geworden war – soll ihm ein österreichischer Geheimdienstler erleichtert worden sein, der dem österreichischen Geheimdienst Marsalek nahestand. Der Geheimdienstmitarbeiter war im Januar von der österreichischen Polizei festgenommen worden.

Besorgnis über Gustenaus Verbindungen zu Marsalek kommen nur wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass auch einer der österreichischen Top-Diplomaten mit dem Betrüger verwickelt war.

Österreichische Medien berichteten im vergangenen Monat unter Berufung auf Haftbefehle der Staatsanwaltschaft, dass Johannes Peterlik, der zwischen 2018 und 2020 Österreichs oberster Beamter des Außenministeriums war, für das Durchsickern von geheimen Regierungsdokumenten über den Nervengift Novichok verantwortlich sei, der in Marsaleks Besitz gelangte.

Kopien von Dokumenten, eine Sammlung von Berichten und Protokollen der Organisation für das Verbot chemischer Waffen – einschließlich der genauen Formulierung des tödlichen Nervengifts, mit dem versucht wurde, den russischen Überläufer Sergei Skripal im Jahr 2018 im Vereinigten Königreich zu töten – wurden von Marsalek . angepriesen in London kurz nachdem Peterlik sie angeblich an einen pensionierten österreichischen Geheimdienstoffizier weitergegeben hatte, der sie angeblich in seiner Wiener Wohnung fotografierte.

Die Dokumente in Marsaleks Besitz waren aufgrund eines einzigartigen Strichcodes auf jedem als Kopien des gleichen Spiels zu erkennen, das angeblich von Peterlik offengelegt wurde.

Peterlik wurde Mitte Oktober von seinem Posten als österreichischer Botschafter in Indonesien suspendiert und nach Wien abberufen. Für eine Stellungnahme war er nicht zu erreichen. Zuvor bestritt er, Marsalek getroffen zu haben und der Urheber der OPCW-Akten zu sein. Ein Sprecher des Außenministeriums bestätigte die Suspendierung von Peterlik und ein förmliches Disziplinarverfahren gegen ihn. „Alle anderen Angelegenheiten sind Sache der Ermittlungsbehörden bzw. der Gerichte“, sagten sie.

Besorgnis über Gustenaus Verbindungen zu Marsalek, Russland und andere mögliche Interessenkonflikte kursieren seit Monaten im österreichischen Sicherheitsestablishment, so diejenigen, die von einer Untersuchung seiner Aktivitäten wissen. Der Brigadier und seine Frau besitzen ein österreichisches Unternehmen, das sich auf Verteidigungs- und Sicherheitsberatung spezialisiert hat.

Er war auch eine Schlüsselfigur – neben Marsalek und Peterlik – in der inzwischen aufgelösten Austro-Russischen Freundschaftsgesellschaft, einer NGO, die anscheinend im Zentrum von Marsaleks sozialem und politischem Netzwerk in Österreich stand, das von der russischen Botschaft gesponsert wurde tiefe Verbindungen zur österreichischen Rechtsextremen.

Ein spezieller österreichischer parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingereichte Sondierungsfragen an das Verteidigungsministerium im vergangenen Jahr wegen Gustenau und seiner Verbindungen zu Marsalek und Russland, einschließlich Fragen zu möglichen Dienstreisen des Brigadegenerals nach Moskau.

In eine schriftliche Antwort, Das Verteidigungsministerium bestätigte, dass Gustenau Russland zu Ministerzwecken und zur Teilnahme an Sicherheitskonferenzen besucht hatte, lehnte es jedoch ab, Fragen zu seinen persönlichen Geschäftsinteressen zu beantworten.

In den letzten Monaten hat die österreichische Regierung versucht, ihren Ruf bei anderen EU-Verbündeten als verlässlicher Partner für Sicherheit und Geheimdienst wiederherzustellen.

Letztes Jahr in einer Schlagzeile Spionagefall, wurde festgestellt, dass ein österreichischer Oberst im Ruhestand jahrelang Militärdokumente an russische Geheimdienstler weitergegeben hat.

Der Artikel wurde überarbeitet, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass das österreichische Unternehmen im Besitz von Gustenau und seiner Frau ausschließlich auf Verteidigungs- und Sicherheitsberatung spezialisiert ist.