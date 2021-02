Wiederholung der FIFA 14 USMNT-Klasse

Vor nicht allzu langer Zeit war die Landschaft des amerikanischen Fußballs ein Ödland ohne Talent. Die Amerikaner spielten für langweilige MLS-Teams oder obskure europäische Vereine, bewegten sich immer seitwärts und verbesserten sich selten.

Kinder haben heutzutage Christian Pulisic in Chelsea und Sergiño Dest in Barcelona. Wir hatten einen vielversprechenden Innenverteidiger in Birmingham City, der jetzt bei einem Finanzunternehmen arbeitet. Alter, sie haben es leicht.

FIFA 21 hat derzeit 24 Amerikaner unter 23 Jahren, die im Karrieremodus ein Potenzial von über 80 haben. Dazu gehören vier Spieler, die 84 oder mehr erreichen können, wobei Dest und Gio Reyna mit 88 Potenzialen die Nase vorn haben. Dies ist das Level von Wonderkid.

In FIFA 14 war das eine andere Geschichte. Wir hatten keine vielversprechenden Amerikaner in Europa. Wir hatten das Glück, dass nur ein Amerikaner in Europa spielt.

Wir hatten nicht einmal 25 junge amerikanische Spieler mit einem Potenzial von 74 oder älter. Wir hatten einen Spieler, ja, einen Spieler unter 24 mit einem Potenzial von 80 oder mehr. Der Kauf von Amerikanern im FIFA 14-Karrieremodus ist fast nie passiert, weil es niemanden gab, für den es sich lohnt, das Geld auszugeben.

Wie schwer war es Hier ist eine Liste der jungen Amerikaner unter 23 Jahren mit dem höchsten Potenzial in FIFA 14. Es wird noch besser, wenn Sie sehen, wo sie sich gerade befinden.

* Die FIFA 14-Bewertungen stammen aus dem Update vom 30. Mai 2014, dem letzten der Club-Saison 2013/14. *

Die vielversprechendsten jungen Amerikaner im FIFA 14-Karrieremodus

John Brooks (71 insgesamt – 81 Potenzial)

CB, Hertha Berlin

Länderspiele: 39

FIFA 21 Bewertung: 76 Insgesamt – 78 Potenzial

Noch vor seinem Siegtor gegen Ghana bei der Weltmeisterschaft 2014 war Brooks der vielversprechendste Amerikaner im FIFA 14-Karrieremodus. Brooks hatte vier erfolgreiche Spielzeiten in Berlin, bevor er 2017 einen Wechsel von 18,7 Millionen US-Dollar nach Wolfsburg gewann, wo er beständig war Künstler seitdem. Brooks ist der einzige Amerikaner auf dieser Liste mit einem Potenzial von über 80.

Luis Gil (66 insgesamt – 79 Potenzial)

CAM, echter Salzsee

Internationale Auswahl: 2

FIFA-Weltrangliste 21: nicht im Spiel

Gil war erst 17 in seiner ersten Saison bei Real Salt Lake im Jahr 2011, nachdem er zuvor abgelehnt Arsenal. Im Alter von 20 Jahren bestritt er fast 100 MLS, aber der talentierte Mittelfeldspieler wurde nie wirklich ein Star. 2015 zog er nach Mexiko, um sich Querétaro anzuschließen, verstand es aber nie. Nach mehreren Leihgaben wechselte Gil 2019 dauerhaft zum tschechischen Zweitligisten FK Viktoria Zizkov. Gil spielt nun in der tschechischen Zweitliga beim FC MAS Taborsko.

Von Getty Images einbetten

Erik Palmer-Brown (58 insgesamt – 79 Potenzial)

CB, Sporting Kansas City

Internationale Auswahl: 2

FIFA 21 Rating: 67 Insgesamt – 74 Potenzial

Palmer-Brown war zu diesem Zeitpunkt nur einen Monat im Spiel, nachdem er mit 17 Jahren seinen ersten Profivertrag erhalten hatte. Der junge Verteidiger wurde einem unterworfen Juventus ‘1-Millionen-Dollar-Angebot ein paar Monate zuvor, was Kansas City ablehnte. Palmer-Brown hatte keinen Einfluss auf MLS, kam jedoch 2018 zu Manchester City und hat seitdem eine solide Karriere aufgebaut, wenn auch nur durch Kredite.

Die letzten beiden Spielzeiten hat er bei Austria Wien in der österreichischen Bundesliga ausgeliehen. Obwohl er es möglicherweise nicht auf 83 schafft, habe ich ihn im FIFA-Karrieremodus verbessert (möglicherweise der beste Amerikaner, mit dem ich je gespielt habe). Palmer-Brown ist erst 23 Jahre alt und sollte von der USMNT in Betracht gezogen werden.

Von Getty Images einbetten

Brek Shea (69 insgesamt – 79 Potenzial)

LM, Stoke City

Länderspiele: 34

FIFA 21 Rating: 64 Insgesamt – 64 Potenzial

2013/14 war die Saison von Sheas drittem und letztem Auftritt in der Premier League, einem 31-minütigen Auftritt bei einer 0: 4-Niederlage gegen Everton. Shea wechselte im vergangenen Januar für 3,3 Millionen US-Dollar vom FC Dallas zu Stoke, erzielte jedoch in England nie wirklich einen Durchbruch und bestritt in drei Spielzeiten nur 19 Spiele mit Stoke, Barnsley und Birmingham.

Seine Rückkehr zu MLS im Jahr 2015 fiel mit seinem letzten Auftritt bei USMNT zusammen, und Shea hat seitdem eine ruhige Karriere hinter sich. In FIFA 14 war er jedoch einer dieser “gebrochenen” Spieler, die im Karrieremodus in nur wenigen Spielzeiten unvorstellbar 89 erreichen würden, selbst wenn er noch schmerzhaft langsam war.

Der internationale Superstar Brek Shea bereitet sich 2022 auf Bayern München vor.

Joshua Gatt (67 insgesamt – 79 Potenzial)

RM, Molde FK

Internationale Auswahl: 2

FIFA 21-Wertung: 61 insgesamt – 61 Potenzial (mehr im Spiel ab Dezember 2020)

Ohne Verletzungen könnten wir im Moment über Josh Gatt und nicht über Christian Pulisic sprechen. Gatt war 2010 18 Jahre alt, als er sein europäisches Debüt für den österreichischen Zweitligisten SC Rheindorf Altach gab, den er aus dem College-Football in Indiana ausgewählt hatte. Anschließend wurde er von Ole Gunnar Solskjær verpflichtet, für Molde FK in Norwegen zu spielen.

Gatt bestritt fast 70 Spiele für Molde, darunter sieben in der Europa League, bevor eine schwere Knieverletzung im Jahr 2013 seine Karriere zerstörte. In den nächsten drei Jahren bestritt er nur sieben Spiele, bevor er nach Hause zurückkehrte, um bei MLS zu spielen. Letzte Woche unterschrieb er für die Pittsburgh Riverhounds in der USL-Meisterschaft, in der Hoffnung, den nächsten Schritt in einer verletzungsbedingten Karriere zu machen.

Wirklich aufgeregt, das nächste Kapitel meiner Karriere anzukündigen! Ich freue mich sehr auf die Riverhounds! Ich kann es kaum erwarten, eine schwarz-goldene Trophäe nach Hause zu bringen! https://t.co/grB6CPqHIs

Will Packwood (63 insgesamt – 78 Potenzial)

CB, Stadt Birmingham

Länderspiele: 0 (ein Bankauftritt im Jahr 2014)

FIFA-Weltrangliste 21: nicht im Spiel

Packwood wurde als Sohn eines englischen Vaters und einer amerikanischen Mutter geboren. Er wuchs in den USA auf und zog im Alter von 14 Jahren nach England, um an der Birmingham City Academy teilzunehmen. 2013/14 gab er sein Debüt als Senior im Alter von 20 Jahren. In acht ausgeliehenen Spielen für League Two Bristol Rovers war er ziemlich gut, kehrte dann nach Birmingham zurück und bestritt zwölf Ligaspiele.

Packwood versprach zwei weitere Leihgaben in der folgenden Saison, aber Birmingham entschied sich, seinen Vertrag nicht zu verlängern und ließ ihn frei. Nachdem ein Versuch mit der New England Revolution kein Vertragsangebot vorlegte, war Packwoods Fußballkarriere beendet. Laut seiner LinkedIn-Seite arbeitet er jetzt als Private-Equity-Partner bei Hellman & Friedman in der Region Boston.

Von Getty Images einbetten

DeAndre Yedlin

RB, Seattle Meinungsforscher

Länderspiele: 62

FIFA 21 Rating: 73 Insgesamt – 74 Potenzial

Drei Ersatzspiele bei der Weltmeisterschaft 2014 machten Yedlin zum besten, was jemals im American Football passiert ist. Manchmal war er es fast. Aber zu oft war er es nicht. Yedlins beste Zeit war 2014/16, als er zu Tottenham kam, dann an die Seattle Sounders in Sunderland ausgeliehen und dann von Newcastle gekauft wurde. Seine Form für Newcastle hat sich erheblich verschlechtert und im Januar wechselte er zu Galatasaray.

Von Getty Images einbetten

Julian Green (65 insgesamt – 78 Potenziale)

RW, Bayern München

Länderspiele: 15

FIFA 21 Rating: 70 Insgesamt – 72 Potenzial

Ähnlich wie Yedlin wurde Green nach seiner Leistung bei der Weltmeisterschaft 2014, bei der der 19-jährige Green in seinem nur 14-minütigen Ersatzspiel gegen Belgien ein Tor erzielte, als die Zukunft des amerikanischen Fußballs gefeiert. Er war zu dieser Zeit Mitglied der B-Mannschaft der Bayern, spielte aber nur vier Mal für die deutschen Giganten und verbrachte dort einen Großteil seiner Karriere mit der zweiten Mannschaft oder als Leihgabe.

Im Jahr 2018 wechselte Green von der 2.Bundesliga zu Greuther Fürth, wo er sich stetig verbessert hat. 2020-21 war sein bestes Jahr und erzielte bisher sieben Tore und zwei Vorlagen. Könnte nach drei Jahren USMNT eine internationale Bestellung in Ordnung sein?