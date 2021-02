Erdbeben kleiner Stärke 3,1 2 km südöstlich von Trofaiach, Österreich / Vulkan

Mittwoch, 27. Januar 2021, 01:03 Uhr 01:03 | VON: EARTHQUAKEMONITOR

Erdbeben 3.1 27. Januar, 01:43 (GMT +1)

Noch vor 17 Minuten ereignete sich in der Nähe von Trofaiach, Politischer Bezirk Leoben, Steiermark, Österreich, ein Erdbeben der Stärke 3,1. Das Zittern wurde am frühen Morgen des 27. Januar 2021 um 01:43 Uhr Ortszeit in einer sehr geringen Tiefe von 8 km unter der Oberfläche aufgezeichnet.

Das Ereignis wurde von ZAMG, der ersten seismologischen Agentur, die es gemeldet hat, klassifiziert.

Basierend auf vorläufigen seismischen Daten sollte das Erdbeben keinen nennenswerten Schaden angerichtet haben, wurde aber wahrscheinlich von vielen Menschen als leichte Vibration im Epizentrumbereich empfunden.

In Trofaiach (7.700 Einwohner), 2 km vom Epizentrum entfernt, war ein schwaches Zittern zu spüren.

Andere Städte in der Nähe des Epizentrums, in denen das Erdbeben als sehr schwaches Zittern empfunden werden könnte, sind Leoben (8.300 Einwohner), 7 km vom Epizentrum entfernt. In Andritz (19.000 Einwohner, 45 km), Lend (31.100 Einwohner, 47 km), Eggenberg (20.500 Einwohner, 47 km), Geidorf (24.800 Einwohner, 48 km), Gries (29.400 Einwohner), 49 km), Graz (222300 Einwohner, 50 km) und Jakomini (32900 Einwohner, 51 km) war das Erdbeben wahrscheinlich nicht zu spüren.

Seismische Daten:

Datum und Uhrzeit: 27. Januar 2021 01:43 (GMT +1) Ortszeit (27. Januar 2021, 00:43 GMT)

Größe: 3.4

Tiefe: 12,0 km

Breiten- / Längengrad des Epizentrums: 47,42 ° N / 15 ° O. ((Leoben politischer Bezirk, Steiermark, Österreich)

Hauptdatenquelle: ZAMG

