Günther Steiner enthüllt den schlechten Zustand der Schiessbox des Haas Formel-1-Teams

Günther Steiner sagt, die Truhen von Haas‘ Schimpfbox seien während einer Saison ausgetrocknet, in der das Team sich entschloss, sich zu erleichtern.

Haas ging mit geringen Erwartungen in die Kampagne 2021, denn in Kombination mit einem Line-up von All-Anfänger-Fahrern von Mick Schumacher und Nikita Mazepin konzentrierten sie ihre gesamte Entwicklung auf die neuen Regeln für 2022 und verbesserten ihr bestehendes Auto nicht.

Das sorgte für eine entspanntere Atmosphäre als sonst üblich und hielt damit die Blutdruckwerte des Teammanagers niedrig – ebenso wie die Zahl der Fluchbox-Beiträge.

Steiners farbenfrohe Sprache wurde zu seinem Markenzeichen, die in der Netflix-Dokumentation „Drive to Survive“ gezeigt wurde, die einen unterhaltsamen Austausch mit den ehemaligen Teamfahrern Romain Grosjean und Kevin Magnussen beinhaltete.

In einer Social-Media-Frage-und-Antwort-Runde mit dem Titel „Ask Guenther: Part 1“ wurde der Italiener gefragt, wie die Swearbox-Fonds derzeit aussehen – und die Antwort war nicht sehr gut, da es für Steiner nicht so viele Probleme gab. in Sachen Leistung.

„Dieses Jahr läuft es aus, weil ich dieses Jahr nicht viel geschworen habe“, sagte der 56-Jährige aus Meran nahe der österreichischen Grenze.

„Ich habe versucht, mich zu benehmen, es gab keinen Grund [not] beim! Dieses Jahr ist es leer – hoffentlich kommt er nächstes Jahr wieder, was bedeutet, dass wir um Punkte laufen, wenn die Swearbox voll ist.

Eine weitere der Fragen, die Steiner von den Fans gestellt wurde, betraf den BanterSteiner-Account auf Twitter, ein Spoofing-Stream, der mit seiner wahrgenommenen Abrasivität mit mindestens einem faulen Wort spielt.

Ich muss zugeben, dass es gestern meine Schuld war. Ich habe mit Mick Witze darüber gemacht, dass er versucht, sich um die Pole zu bemühen, und genau das hat er getan.#AbuDabhiGP ?? # F1 pic.twitter.com/5iwdGYNdqI – Günther Steiner 🤬 (@BanterSteiner) 12. Dezember 2021

Mit über 85.000 Abonnenten ist er äußerst beliebt geworden und findet auch bei dem Mann selbst Gefallen – den er gut sieht, nimmt es nicht übel und kann leicht über sich selbst lachen.

„Das ist mir bewusst und ich mag sie“, sagte Steiner über die Witze und Meme. „Ich denke, der Typ ist besser als ich!“ Er hat einen guten Sinn für Humor und einige von ihnen sind meiner Meinung nach urkomisch.

„Solange niemand persönlich beleidigt oder beleidigt ist, ist das in Ordnung für mich.

„Wenn sie mich ein bisschen lächerlich machen, habe ich damit auch kein Problem. „