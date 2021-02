“Bittersüße” Kiwi als Robinson belegt den vierten Platz

Die Kiwi-Teenagerin Alice Robinson beschrieb ihren vierten Platz im Riesenslalom der Frauen bei den Weltmeisterschaften am Donnerstag als “bittersüßen Vertrauensschub” und fügte hinzu, dass sie “ziemlich stolz” sei, das Podium bedroht zu haben.

Der 19-jährige Robinson wurde nach dem Hinspiel der Disziplin in zwei Runden auf dem Olympia delle Tofane-Kurs in Cortina d’Ampezzo Sechster.

Bei ihrem zweiten Lauf verbesserte sie dies und fuhr die fünftschnellste Zeit, um ihre Rivalen auf den vierten Platz zu bringen. Sie beendete das Rennen mit 0,73 Sekunden Rückstand auf den Sieg der Schweizerin Lara Gut-Behrami, der Amerikanerin Mikaela Shiffrin und der Österreicherin Katharina Liensberger.

“Es ist bittersüß”, sagte der Neuseeländer, einer der wenigen Läufer außerhalb Nordamerikas und der europäischen Mächte, um richtig wettbewerbsfähig zu sein.

„Es ist mein bestes Ergebnis der Saison, aber auch ziemlich enttäuschend, wenn Sie Vierter sind und die Medaillen nur knapp verpassen.

“Aber ich habe heute wirklich alles gegeben. Viertens ist es das, was es ist.”

Robinson war einer der Stars der Weltmeisterschaft in der vergangenen Saison. Er gewann mit 17 Jahren den Eröffnungs-Riesenslalom der Kampagne im österreichischen Sölden und sicherte sich einen weiteren viermonatigen Sieg. Später im slowenischen Bahnhof Kranjska Gora. .

Es kam, nachdem sie Neuseelands jüngste Winterolympiade geworden war, als sie im Alter von 16 und 70 Tagen an den Spielen in Pyeongchang 2018 teilnahm und im Riesenslalom den 35. Platz belegte.

“Es war keine einfache Saison für mich (diese Saison) und ich wollte heute alles geben, und ich habe wirklich mein Bestes gegeben”, sagte der in Sydney geborene Skifahrer, dessen Familie im Badeort im Süden lebt Insel Neuseeland. von Queenstown.

„Manchmal, wenn du ihn drückst, machst du Fehler, und das habe ich im zweiten Lauf bekommen, aber ich bin ziemlich stolz darauf, herauszukommen und so viel wie möglich anzugreifen.

“Ich habe dort unten viel Zeit verschwendet. Ich habe immer noch viel Raum, um besser zu werden.”

– Power Skifahrer –

Robinson sagte, das Ergebnis sei nichts weiter als ein “Vertrauensschub”, während er ihr zeigte, wo sie ihr Spiel verbessern könne.

“Es war hart, der längste Berg, den wir je hatten, 20 Sekunden länger als unsere durchschnittlichen Läufe”, sagte sie. Die kombinierte Siegzeit lag bei 2 Minuten und 30,66 Sekunden.

„Ich bin ein Power-Skifahrer, also war es schnell, und ich hatte Probleme, als es weicher wurde. Ich habe dort unten viel Zeit verschwendet. Es ist etwas, das ich verbessern muss.

„Ich hatte großes Vertrauen in mich und mein Skifahren. Ich denke, das muss ich für die nächsten Rennen mitbringen. “

Robinson fügte hinzu: “Es war alles andere als perfekt, aber wenn du angreifst, machst du Fehler und ich hatte sicherlich viele Fehler. Aber ich bin ziemlich stolz auf die Mentalität, die ich heute hatte.”

Die Kiwi haben jedoch in dieser Saison Probleme. „Es war ein hartes Jahr, ein hartes Jahr für mich, so lange weg zu sein, die Pandemie und alles.

Sie ist seit August in Europa und kann aufgrund strenger Grenzkontrollen in Neuseeland weder nach Hause zurückkehren noch ihre Familie empfangen.

“Es ist ziemlich seltsam, vor allem, wie normal es in Neuseeland ist”, sagte Robinson über sein Heimatland, das sich im Kampf gegen das Coronavirus gut geschlagen hat.

“Es ist ein bisschen schwierig, in Europa zu konkurrieren, und Ihre ganze Familie und Freunde leben ziemlich normal in Neuseeland, aber so ist es dieses Jahr.”

