Wo man Schulmaterial spenden kann, um LCSD1-Schülern in Not zu helfen

Die Schule wird wieder zur Schule gehen, bevor Sie es wissen und Betrieb zurück zur Schule setzt sich dafür ein, dass bedürftige Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet und lernbereit in das neue Schuljahr starten.

Laramie County Schulbezirk 1 Sprecherin Creighton Grove sagte, das Programm suche nach grundlegendem Schulmaterial, darunter Rucksäcke, Lineale, Scheren, Buntstifte, abwaschbare Breitspurmarker (10 Punkte) und Postnotes.

„Die Programmkoordinatoren arbeiten mit den Sozialarbeitern des Bezirks zusammen, um sicherzustellen, dass die Schüler die Werkzeuge erhalten, die sie brauchen, um in der Schule erfolgreich zu sein“, sagte Grove. „Normalerweise kostet es 50 US-Dollar, einen Schüler mit grundlegenden Schulmaterialien auszustatten. “

Grove sagt, Spenden können bei . abgegeben werden Benötigt inkl. in der 900 Central Avenue zwischen dem 2. und 12. August und im Airman and Family Readiness Center in FE Warren Air Force Base zwischen 2. August und 13. August.

