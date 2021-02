Wie der Reiswal zu einer neuen Art wurde Wissenschaft

Wenn eine seltene erwachsener Wal Experten, die Anfang 2019 im Everglades-Nationalpark in Florida gestrandet waren und starben, erkannten sofort seine Bedeutung. Sie glaubten, dass der Wal zu einer besonderen Population von Bryde-Walen gehörte, die das ganze Jahr über im Golf von Mexiko leben. Über diese busgroßen Wale ist nur sehr wenig bekannt, und sie scheinen vom Aussterben bedroht zu sein: nur 26 bis 44 Wale wahrscheinlich am Leben bleiben. Während es für eine so kleine und gefährdete Population ein schrecklicher Verlust war, gab der gestrandete Wal den Wissenschaftlern eine einzigartige Chance zu sehen, ob diese Walpopulation tatsächlich eine neue Art war.

“Ich hatte nach einem Exemplar wie diesem Ausschau gehalten”, sagt John Ososky, Direktor der Marine Mammal Collection im Smithsonian National Museum of Natural History. Es ist nicht nur selten, gestrandeten Walen in dieser seltenen Population zu begegnen, dieses Exemplar war sowohl intakt als auch erwachsen. Ososky ergriff die Chance, es für ein Studium am Smithsonian zu bekommen.

Der Transport des gestrandeten Wals durch das Land erforderte jedoch Einfallsreichtum und massive Anstrengungen. Er “flehte, bettelte und stöhnte” mit denen am Ort der Strandung, um sicherzustellen, dass der Wal erhalten blieb, bis er Vorkehrungen treffen konnte, um nach Florida zu reisen, um den Kadaver von fast 30 Tonnen zu sammeln und zu verarbeiten.

Angesichts des Problems, einen sich schnell zersetzenden Wal mehrere Monate lang zu lagern, begruben die Behörden den Kadaver in einer isolierten Sandbank. Ososky machte sich dann auf den beschwerlichen, schrecklichen und zutiefst bedeutungsvollen Weg, um die Skelettreste aufzudecken und sie zur Reinigung zum Bonehenge Whale Center in North Carolina zu bringen, von wo aus sie dann zum Smithsonian Whale Warehouse in Suitland, Maryland, transportiert wurden.

Seine Bemühungen haben sich gelohnt. Eine neue Studie von NOAA-Wissenschaftlern präsentiert eine morphologische Analyse des Schädels und des Skeletts der gewonnenen Probe. Der Artikel, veröffentlicht im Januar 2021 in Biologie von Meeressäugernbestätigt, dass die Wale im Golf von Mexiko schließlich keine Bryde-Wale sind, sondern eine eigenständige neue Art. Das Florida-Exemplar dient nun als Artenholotyp, die Standarddarstellung der neuen Art. Die Ergebnisse von 2014 zeigten bereits, dass sich Wale im Golf von Mexiko genetisch von eng verwandten Walen unterscheiden, die auf mitochondrialer DNA basieren. Die neuen Messungen an Schädel und Skelett des gestrandeten Wals bestätigen, dass sich diese Tiere tatsächlich von anderen Walen auf der ganzen Welt unterscheiden.

“Das [genetic and morphological] Die Datensätze liefern zwei unabhängige Beweisquellen, die darauf hinweisen, dass sie sich ausreichend unterscheiden, um den Status der Art zu rechtfertigen “, sagt Patricia Rosel, Genetikerin am Southeast Fisheries Science Center der NOAA und Hauptautorin der Studie.

Die neue Art heißt Reiswal (Balaenoptera rizi) zu Ehren von Dale Rice, dem Biologen, der erstmals die Walpopulation im Golf von Mexiko erkannte. Mit nur noch Dutzenden von Individuen ist das Meeressäugetier heute eine der am stärksten gefährdeten Walarten der Welt.

“Dieses Tier ist in Schwierigkeiten”, sagt Ososky. „Es gibt viele neue Arten, die regelmäßig aus dem Meer benannt werden, aber nicht so. Kein großes, charismatisches Tier am Rande des Aussterbens.

Trotz unterschiedlicher DNA- und Skelettmorphologie sind sich die Wale von Rice und Bryde oberflächlich sehr ähnlich. Ihre Körper sind glatt und stromlinienförmig und können bis zu 42 Fuß lang und bis zu 30 Tonnen schwer sein. Beide haben drei Kämme auf dem Kopf, die sie von anderen Bartenwalen unterscheiden. Obwohl die beiden Arten Filter von Bartenwalen ernähren, scheinen sie sehr unterschiedliche Futtersuchstrategien zu haben. Während Brydes Wale – die den Atlantik, den Pazifik und den Indischen Ozean überqueren – sich von kleinen Fischen in der Nähe der Oberfläche ernähren, tauchen Rices Wale tief und fressen in der Nähe des Meeresbodens.

“Was genau sie dort essen, wissen wir immer noch nicht”, sagt Rosel.

Die Untersuchung des Mageninhalts des gestrandeten Wals in Florida hat dieses Rätsel nicht geklärt. Der Wal war abgemagert und sein Magen war leer. Er hatte wahrscheinlich vor langer Zeit aufgehört zu essen, weil ein Stück scharfer Plastikabfälle in seinem Verdauungssystem steckte.

Die Aufnahme von Meeresschutt ist eine der vielen Gefahren, die das Überleben von Reiswalen bedrohen. Verbreitungsstudien legen nahe, dass diese Wale den tiefen Gewässern des DeSoto Canyon im nordöstlichen Golf, wo der menschliche Druck stark ist, bemerkenswert treu sind. Andere Bedrohungen für Wale sind Öl- und Gasexploration, Ölverschmutzungen und -säuberungen, Schiffsangriffe, Meereslärm und Verwicklungen in Fanggeräten.

Im Jahr 2010 waren 48% des bekannten Reiswallebensraums von der Ölpest BP Deepwater Horizon betroffen, und laut dem Vorfall wurden rund 17% der Bevölkerung durch den Vorfall getötet NOAA-Bericht zur Bewertung des Schadens an natürlichen Ressourcen. Darüber hinaus können sich Chemikalien, die zum Dispergieren von Öl während Reinigungsarbeiten verwendet werden, im Körper von Walen bioakkumulieren, was zu Reproduktionsstörungen und weit verbreiteten Gesundheitsproblemen führt, so die Meeresschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation.

Umweltschützer sind besonders besorgt über die Auswirkungen weit verbreiteter seismischer Tests für die Öl- und Gasexploration im Golf von Mexiko. Wale werden auch durch den ständigen Fluss großer Serviceschiffe und Container gestört, die ihren primären Lebensraum passieren. „Wale leben in einer Klangwelt, und jede übermäßige Lärmbelastung kann die Fortpflanzung, Fütterung und Kommunikation zwischen Individuen beeinträchtigen“, sagt Danny Groves, Kommunikationsdirektor für Wal- und Delfinschutz. “Lärmbelästigung kann Wale aus für sie wichtigen Gebieten vertreiben und Strandungen verursachen.”

Naturschutzwissenschaftler hoffen, dass der gestiegene Status der Walarten weitere Anstrengungen zur Untersuchung und Minderung von Bedrohungen für die Arten unterstützen wird.

“Durch die Ausweisung als neue Art kommen viele Schutzhebel ins Spiel”, sagt Michael McGowen, Forscher und Kurator von Meeressäugern am Smithsonian NMNH, der nicht an der Studie beteiligt war. “Es lässt alle Köpfe ein bisschen mehr drehen.”

Brydes Wale – einschließlich der Bevölkerung des Golfs von Mexiko – waren Schutz nach dem Gesetz über gefährdete Arten (ESA) im Jahr 2019. Reiswale behalten nun den ESA-Schutzstatus unter dem neuen Artennamen. Sie genießen zusätzlichen Schutz nach dem Marine Mammal Protection Act, der die Schädigung oder Belästigung von Walen in US-Gewässern verbietet.

Laut Rosel ist es dringend erforderlich, ein besseres Verständnis der grundlegenden Biologie und Bewegungen der Reiswale zu erlangen, z. B. wo sie sich bewegen, was sie essen und wie sie kommunizieren, damit Schutzmaßnahmen und Schutz geplant und umgesetzt werden können. Das Studium dieser rätselhaften Wale ist jedoch nicht einfach. Zusätzlich zu ihrer Seltenheit sind sie vorsichtig mit Schiffen. “Selbst wenn Sie wissen, wo sie sich befinden, werden Sie nie sicher sein, eines zu sehen”, sagt sie.

Zukünftige Forschungen an Rices Walproben in der Smithsonian-Sammlung werden die Lebensgeschichte dieses bestimmten Wals untersuchen, indem seine Barten analysiert werden, um Informationen über seine Toxizität, sein Hormonprofil und seinen Stress zu erhalten. Durch das Sammeln dieser Informationen können Wissenschaftler beurteilen, welche menschlichen Aktivitäten die Art beeinflussen.

„Wir haben diesen Wal in amerikanischen Gewässern. Es ist neu und vom Aussterben bedroht “, sagt Ososky. „Was sind wir bereit, um diesen Wal zu retten? Es ist ein Gespräch, das wir führen sollten. “”

Es ist wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, um Bedrohungen für den primären Lebensraum des Wals zu beseitigen oder zu verringern. Da der größte Teil der Artenpopulation in US-Gewässern vorkommt, Naturschutzgruppen rufen jetzt an für die föderale Ausweisung des kritischen Lebensraums für den Reiswal im Golf von Mexiko. Sie setzen sich auch für NOAA ein Wiederherstellungsplan Hier werden die für die Artenwiederherstellung erforderlichen Initiativen beschrieben. Zu den Maßnahmen, die einen Unterschied machen könnten, gehören die Begrenzung oder Einstellung seismischer Untersuchungen im Abhörbereich des primären Wallebensraums, die Einrichtung von Zonen zur Verringerung der Schiffsgeschwindigkeit sowie die Befreiung oder Änderung von Fischereitätigkeiten.

Laut Regina Asmutis-Silva, Geschäftsführerin von Whale and Dolphin Conservation North America, hängt die Zukunft des Reiswals im Golf von Mexiko davon ab, wie wir das Bewusstsein für eine Art schärfen können, die die meisten von uns nicht sehen werden Dies spielt wie alle Wale eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem, der Gesundheit unseres Planeten und unserer eigenen Zukunft.