Projekt zur Kohlenstoffabscheidung zur Reduzierung des “Fußabdrucks” von Bioraffinerien

Die Summit Agricultural Group hat die Schaffung von Summit Carbon Solutions angekündigt – einer neuen Geschäftsplattform, die sich der globalen Herausforderung der Dekarbonisierung stellen wird.

Dies wird durch die Entwicklung des weltweit größten Projekts zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung erreicht. Auf diese Weise wird Summit Carbon Solutions den CO2-Fußabdruck von Bioraffinerien und anderen Quellen für Kohlendioxidemissionen in der Region Midwestern in den USA erheblich reduzieren.

Wenn es vollständig entwickelt ist, wird es über ein Infrastrukturnetz verfügen, das in der Lage ist, mehr als 10 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr dauerhaft zu erfassen und zu speichern.

Summit Carbon Solutions hat sich mit einer Gruppe führender Biorefinierer in Iowa, Minnesota, South Dakota und North Dakota zusammengetan, um die erste Phase des Projekts durchzuführen, die sie auf den Weg zur Lieferung von Netto-CO2-freiem Kraftstoff bringt.

“Dies ist ein großer Sprung für die Biokraftstoffindustrie”, sagte Bruce Rastetter, CEO der Summit Agricultural Group. „Die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff ist eine zukunftsweisende Lösung, mit der Bioraffinierer ihren bereits attraktiven CO2-Fußabdruck um bis zu 50% reduzieren können.“

„Einfach ausgedrückt wird dies die bedeutendste Entwicklung für die Biokraftstoffindustrie und die Landwirtschaft im Mittleren Westen seit Jahrzehnten sein. Wir sind dankbar für unsere Partnerschaft mit einer großen Gruppe zukunftsorientierter Biorefinierer, die sich bereit erklärt haben, bei diesem aufregenden neuen Unternehmen mit uns zusammenzuarbeiten.

Summit Carbon Solutions führt die ersten mit dem Projekt verbundenen Konstruktionen, Konstruktionen und Genehmigungen durch, bei denen Kohlendioxid dauerhaft in unterirdischen geologischen Salzformationen gespeichert wird.

“Summit Carbon Solutions ist ein wahrhaft transformierendes Projekt”, sagte Justin Kirchhoff, Präsident von Summit Ag Investors. “Diese Gelegenheit trägt dazu bei, die dringende globale Notwendigkeit einer Dekarbonisierung zu befriedigen und die ständig wachsende Nachfrage nach kohlenstoffarmen Kraftstoffen zu befriedigen, indem sie mit führenden Bioraffinerien zusammenarbeitet, um Kohlenstoff in einem Ausmaß zu gewinnen und zu speichern, das noch nicht Null erreicht hat. Geht in die Welt.”