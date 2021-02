Toonz startet neue OTT-Plattform für Familienunterhaltung, Telecom News, ET Telecom

Thiruvananthapuram: Die Toonz Media Group, ein führendes Unterhaltungsunternehmen, das sich auf die Produktion von animierten Inhalten spezialisiert hat, gab am Donnerstag den Start einer neuen OTT-Plattform für Kinder- und Familienunterhaltung mit dem Namen “MyToonz” bekannt.

Um dies zu erreichen, hat Toonz mit mehreren App Stores, Telekommunikationsunternehmen, OTT- und TV-Unternehmen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um MyToonz den Verbrauchern auf allen Plattformen zur Verfügung zu stellen.

P. Jayakumar, CEO der Toonz Media Group, sagte, MyToonz werde ein Ort sein, an dem die ganze Familie zusammenkommen kann, um erstklassige Inhalte zu genießen.

„Wir haben uns MyToonz als das wichtigste Ziel für Kinder vorgestellt, um sichere, unterhaltsame und nahrhafte Inhalte anzusehen, die in mehreren globalen Sprachen verfügbar sein werden. Alle MyToonz-Programme entsprechen den internationalen Sicherheitsstandards für das Betrachten durch Kinder “, sagte er.

Derzeit ist die MyToonz-App in den Spieleläden für iOS, Android und Android TV sowie auf der Video-on-Demand-Plattform Roku, AppleTV und Amazon Fire TV erhältlich.

Toonz hat außerdem eine Vereinbarung mit dem Telekommunikationsgiganten Airtel in Indien zur Integration von MyToonz in seinen App Store unterzeichnet. Alle Airtel-Abonnenten in Indien können auf die digitale Bibliothek von MyToonz zugreifen.

Sie haben sich auch mit dem Mobilfunkunternehmen U2opia Mobile zusammengetan, um MyToonz auf verschiedenen Telekommunikationsplattformen in Lateinamerika, Afrika und Asien zu integrieren.

Die MyToonz-Bibliothek wird über 1.500 halbe Stunden Inhalt enthalten, wobei jede Woche neue Inhalte hinzugefügt werden. Die Bibliothek enthält Filme und episodische Inhalte in verschiedenen Genres. Neben Englisch gibt es spezielle Wiedergabelisten in Spanisch, Russisch und Hindi.

Die 1999 gegründete Toonz Media Group, die vom Technopark-Campus aus operiert, hat im Laufe der Jahre mit Unternehmen wie Walt Disney, Turner, Nickelodeon, Sony, Universal, BBC und Paramount zusammengearbeitet und das erste 2D erstellt animiertes Fernsehen in Indien. Serie, erster 2D-Spielfilm und erster stereoskopischer 3D-Kinostart