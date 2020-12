Wetterbericht für den 1. Dezember 2020: Der Beginn des Winters bringt Glätte

Lieber Nutzer,

Wir, die Mediengruppe RTL Deutschland, arbeiten ständig an unseren digitalen Produkten

um für Sie zu optimieren und sie so perfekt wie möglich auf Ihre Interessen zuzuschneiden.

Wir bitten Sie daher, folgende Messoptionen freizugeben:

Unser Ziel ist es, unser Produkt so perfekt wie möglich auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zuzuschneiden. Wir möchten Ihre Daten zu diesem Zweck verwenden, um beispielsweise Informationen bereitzustellen, die genau auf Sie zugeschnitten sind, oder um ganz bestimmte Funktionen zu nutzen, die Ihnen die Nutzung unseres Angebots erleichtern.

Marketing

Werbung ist ein wichtiger Bestandteil eines kostenlosen Online-Produkts. Wir möchten Ihre Daten hier verwenden, um Werbung anzuzeigen, die für Sie interessanter ist. Darüber hinaus hilft uns eine gezieltere Kontrolle der Verbraucherinformationen, die Menge an Werbematerial in einem für Sie tolerierbaren Rahmen zu halten. Wir geben auch die Daten, die für die Anzeige personalisierter Werbung erforderlich sind, an unsere Kunden und Partneragenturen weiter.