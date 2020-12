Helene Fischer (Schlager) mit einem Lebenszeichenfoto: Begleitung schockiert Fans – “So gruselig, hilf”

Wir sehen Helene Fischer selten online. Aber diesmal sorgen die Adventsgrüße des Schlager-Stars nicht nur für Herz und Komplimente.

Oh du glücklich Helene Fischer ist wieder auf Instagram auf der Straße. Fast einen Monat lang mussten ihre Fans auf ein Lebenszeichen warten Schlager Königin warten. Helene Fischer taucht selten in sozialen Medien auf. Die Freude der Fans ist umso größer, als sie einen Blick auf das Leben ihrer Helene werfen können. Diesmal schickt sie Fröhliche Weihnachten und posieren perfekt gestylt auf einem glänzendenFoto in Schwarz und weiß. In einer langen Zeit trägerloses Abendkleid sie zeigt sich von ihrer besten Seite. Viele Fans sind überglücklich und fast schockiert, dass Helene wieder auf ist Instagram ist aktiv. Es heißt: “Immer dieser Herzinfarkt, wenn Sie etwas posten” und “Ich werde jetzt diesen kleinen, aber schönen verdauen.” Schock Hier”.

Der Grund für Heleneum endlich aus der Internet-Vergessenheit herauszukommen: Sie will das treue Instagram nicht lassenGemeinschaft, ein schönes Weihnachtszeit zu wünschen: “Die beste Zeit des Jahres hat endlich begonnen – auch wenn dieses Jahr alles anders ist.” Trotz oder vielleicht wegen der Corona-Krise appelliert an die Schlager Stern zu seiner Fans: „Hoffentlich bleiben ein paar Dinge gleich … Alles, was wir in dieser Zeit tun, sollte von Herzen kommen, um am Herzen zu arbeiten. Ich wünsche dir Ein schöner erster Advent ❤️ “

Helene Fisher mit Adventsgrüßen auf Instagram: Gruseliger Begleiter sorgt für irritierte Fans

Berührende Wörter, die zahlreich sind Wünscht sich und wie immer Tonnen Herzen und Komplimente auslösen. Aber die Gemeinschaft ist gereizt. Nicht nur Worte und Blicke der blonden Sängerin lassen viele außer Atem. Ihr Begleiter sorgt auch für Aufsehen. Weil Helene auf einem posiert Holzpferd – wahrscheinlich von einem altes Karussell. Das gute Stück hat jedoch seine besten Tage hinter sich, und während es verträumt und verspielt aussehen soll, blättern die Farbe und das leere Augen der Pferdefigur ein unheimlicher Effekt.

“Nice 1. Advent☃️ Aber das Pferd sieht ein bisschen gruselig aus “, gibt ein Bewunderer zu. Ein anderer Fan schreibt mit einem Lächeln: „Ich finde dieses Pferd so gruselig“. Helene ist wahrscheinlich ein paar Monate zu spät mit den unerwünschten Halloween-Vibes. Trotzdem wird es dich abschrecken Schlager-Königin ihre Bewunderer nicht so schnell. Sie ist immer noch eine der aktuellen erfolgreichster Hitstars. In den Ferien (25. Dezember) können sich Ihre Fans auf eine freuen Helene Fish Special Show mit dem Titel “My Most Beautiful Moments” ich freue mich auf. Dienstage Live-KonzertAufgrund von Corona müssen wir wahrscheinlich bis zum nächsten Jahr warten. Wenn deine Fans Glück haben, könnte es bis dahin sogar ein Instagram-Bild geben – diesmal ohne das Horrorpferd. (vs)