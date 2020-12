DFB: Löws Nachfolger? Niemand denkt an diesen Bundesligatrainer! Trotzdem könnte es passen

Wie lange ist Joachim Löw Nationaltrainer? Es gibt einige Diskussionen über seinen Nachfolger. Ein Name wird kaum erwähnt – aber man könnte immer noch darüber nachdenken.

Jogi Löw wird wahrscheinlich nicht mehr lange der Trainer sein Deutsche Fußballnationalmannschaft seine.

Als Nachfolger werden unter anderem Jürgen Klopp und Thomas Tuchel gehandelt.

In dem Bundesliga Es gibt aber auch einen Trainer, an den man denken muss: Christian Streich. Eine Kommentaranalyse.

Freiburg – Nationaltrainer Jogi Löw scheint gezählt und scheint spätestens nach dem historischen 0: 6-Debakel in Spanien keine längerfristige Option zu sein DFB sein. Wahrscheinlich wird nach der Europameisterschaft 2021 etwas mit der Trainerposition der deutschen Nationalmannschaft passieren: Egal ob Niedrig stoppt freiwillig oder wird nach dem Turnier vor der Tür gezeigt. Es gibt bereits einige Nachfolgegerüchte.

Neben den üblichen Nachfolgekandidaten gibt es auch in der Bundesliga eine interessante Lösung. Ist Christian Streich als Nationaltrainer wirklich so absurd, fragt tz.de-Autor Andreas Schmid. © fkn

DFB-Team: Trainerkandidaten löschen? “Weißt du, wie viele Punkte ich hier mit Freiburg habe?”

Vor dem bevorstehenden Duell um FC Augsburg sagte der Freiburger Trainer Christian Streich über die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft. Auf die Frage, ob er sich auch vorstellen könne, Nationaltrainer zu werden, sagte er Streich überrascht: “Ich? Als deutscher Nationaltrainer? Wissen Sie, wie viele Punkte ich hier bei Freiburg habe? Es gibt ein paar hundert andere, die vor mir sein sollten. Ich denke, das ist zu viel für die Ehre.” Die übliche Untertreibung aus dem Breisgau – aber wirklich so absurd?

Freilich Streich Der Sportverein macht derzeit keine positiven Schlagzeilen. Die Black Forests haben seit dem ersten Spieltag auf einen Sieg gewartet und sind daher mit sechs Punkten wieder in der Tabelle. Das aktuelle Tief sollte die herausragende Arbeit, die der ehemalige Profi (Stuttgarter Kickers, Freiburg, Homburg) seit Jahren im Dreisam leistet, nicht schmälern.

DFB-Mannschaft: Christian Streich als Nationaltrainer? Deshalb könnte es funktionieren

Da der derzeit dienstälteste Trainer der Liga im Januar 2012 die SC-Profis übernahm, Freiburg zu einem ein wesentlicher Bestandteil der Bundesliga entwickelt. Rückschläge wie die fast traditionelle Abwanderung von Stammspielern (zuletzt Waldschmidt, Koch und Schwolow) werden ebenso berücksichtigt wie eine Saison im Abstiegskampf. Gleichzeitig gibt es auch Ausreißer nach oben: Die zweifache Teilnahme an der Europa League und der achte Tabellenplatz in der vergangenen Saison zeigen, dass auch mit einem kleinen Budget etwas möglich ist – wenn Sie den richtigen Trainer haben. Und genau das sucht er DFB genau jetzt, richtig?

Mit Christian Streich dem vielzitierten Umbruch würde nichts im Wege stehen. Der ehemalige SC-Jugendtrainer hat bewiesen, dass er junge Talente fördern kann. Der Fußballlehrer hat einige Spieler zu erfahrenen Bundesliga-Profis in der U19 entwickelt: Christian Günter, Jonathan Schmid, Nicolas Höfler (alle noch Freiburg), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Schwolow (Hertha), Matthias Ginter (Gladbach), Omar Toprak (Bremen), Daniel Caligiuri (Augsburg) oder Dennis Aogo (letztes Hannover, jetzt im Ruhestand). Die Liste ist lang. 46 der 67 Bundesliga-Debütanten waren jünger als 23 Jahre.

Christian Günter debütierte 2012 im SC Freiburg Trikot und führt nun den Sportverein als Kapitän auf dem Feld an. Trainer damals wie heute: Christian Streich. © Patrick Seeger / dpa

DFB-Team: Wie würde sich die Nationalmannschaft unter Christian Streich verhalten?

Taktisch ist Streich ein Freund von 4-4-2-Systeme, normalerweise mit einer doppelten Sechs im Mittelfeld, aber in der Vergangenheit auch mit einem Diamanten. Der ausgebildete Industriekaufmann bevorzugt immer zwei Streikende. Liegt dort das Problem? Deutschland scheint seine Kernformation noch nicht gefunden zu haben und lief bereits im Jahr 2020 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-2-1 und 3-4-1-2 auf. Die DFB-Mannschaft erzielte gegen die Schweiz und Spanien nur zwei Punkte (beide 1: 1). Ein Sturmduo bestehend aus Timo Werner und Leroy Sané könnte jedoch auf lange Sicht funktionieren.

In der Defensive wird es schwieriger. Streich Züge mit dem Sc freiburg Eine Mannschaft, die das Spiel lieber dem Gegner überlässt, als sich auf ihren eigenen Besitz zu verlassen und daher defensiver zu agieren. Experimente in der Freiburger Verteidigung wurden jedoch bereits in der Vergangenheit gesehen. Weil der SC mit Jonathan Schmid und Christian Günter hat starke angreifende Außenverteidiger, das kann durchaus passieren Streich schickt eine Dreierkette auf das Feld. Aus taktischer Sicht entwickelt sich dieses System zu einer Fünferkette, aber die Ähnlichkeiten mit der Nationalmannschaft sind zumindest teilweise erkennbar.

DFB-Mannschaft: Streich könnte den Ruf der Nationalmannschaft wiederherstellen

Ob die DFB vertraue mit Streich Es ist fraglich, dem Nationaltrainer eine international völlig leere Tafel zu machen. Letztendlich scheint die Fallhöhe zu groß zu sein. Keine Zeit für Experimente? Mit dem 55-Jährigen konnte er Deutscher Fußballverband Polieren Sie jedoch das angeschlagene Image. Mit einem bodenständigen Mann mit Hemdsärmeln von der Marke Streich konnte „Die Team“ Sympathie zurückgewinnen.

Nach mehr als 25 Jahren in Freiburg Ein Streich-Engagement beim DFB erscheint unwahrscheinlich. Vielleicht würde er mit seiner eigenen, manchmal ziemlich nervösen Art an der Spitze des DFB beleidigen. Auch wenn er beim DFB-Präsidenten ist Fritz Keller, ehemaliger Präsident der Sc freiburg, ein prominenter Anwalt. Die beiden Weinliebhaber pflegen immer noch eine enge Beziehung.

Insgesamt wäre es absolut spannend, den Kulttrainer als Nationaltrainer zu sehen. In Bezug auf die Dialektik würde es mit verglichen werden Niedrig nicht viel ändern (beide kommen aus dem Schwarzwald), aber Streich könnte Veränderung in allen anderen Bereichen darstellen. Wenn er es wagt, die Aufgabe zu übernehmen und in der Stimmung für die Nationalmannschaft ist, würde er – und seien wir ehrlich, auch Fußball Deutschland – sich das nur wünschen. (Andreas Schmid)

Liste der Rubriken: © Efrem Lukatsky / dpa