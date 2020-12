VW ID.3 soll 2021 mehr Reichweite und Ladeleistung bieten

VWs erstes Modell in der neuen ID. Die Familie der Elektroautos, das Kompaktauto ID.3, wird seit September an Kunden übergeben. Zu Beginn stehen zwei von drei Batteriegrößen für eine Reichweite von bis zu 550 Kilometern gemäß WLTP-Standard zur Verfügung. Nächstes Jahr wird der kleinste Akku die Reichweite für 330 Kilometer mit einer Ladung vervollständigen. Laut einem Bericht wird VW allen ID.3-Versionen bis Ende 2021 ein moderates Reichweitenupdate geben, und ein schnelleres Laden sollte ebenfalls möglich sein.

In der derzeit am weitesten kommenden Pro S-Version, die ich bekomme die ID.3 In etwa einem Jahr, 24 Meilen mehr Reichweite, speichert die 77-kWh-Batterie dann Energie für 360 Meilen, berichtet Trainer. 24 Meilen sind 39 Kilometer, 360 Meilen sind 579 Kilometer. Offiziell wird die Reichweite des ID.3 Pro S in diesem Land mit 549 Kilometern angegeben. Laut dem Fahrzeugportal strebt VW eine größere Reichweite durch optimierte Software, verbessertes Wärmemanagement und effizientere Batteriezellen an. Es wird nicht erwähnt, ob bereits ausgelieferte Fahrzeuge vom Software-Update profitieren.

Neben mehr Reichweite sollten schnellere Ladezeiten möglich sein, heißt es weiter. Der ID.3 wird daher ab Mitte nächsten Jahres mit einer Ladeleistung von 130 kW angeboten, und ab Ende 2021 wird ein 170-kW-System verfügbar sein. In seiner Spitze sollte es möglich sein, Energie für 121 Meilen (195) zu beziehen km) in zehn Minuten von entsprechend leistungsstarken DC-Ladestationen. Die Hoffnungsträger von VW für Elektroautos verbrauchen derzeit maximal 125 kW Strom, während das Mittelklasse-Modell 3 des Branchenführers Tesla mit 250 kW schnell aufgeladen werden kann.

Die einzige offizielle Bestätigung ist, dass im kommenden Jahr das Basismodell der ID.3 mit der kleinsten Batterie und weniger Ausrüstung zu einem Preis von „weniger als 30.000 Euro“ erhältlich sein wird. Für die Einführung in diesem Jahr konzentrierte sich VW zunächst auf eine Sonderedition und teurere Varianten. Seit November umfasst die Palette die meisten vorkonfigurierten Modelle der Serie, einschließlich der derzeit günstigsten Version mit einer Reichweite von 426 Kilometern zu einem Preis von 34.112,77 Euro bei 16 Prozent Mehrwertsteuer.