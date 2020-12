US-Wahl: Donald Trump kritisiert Mitch McConnell dafür, dass er Joe Biden gratuliert hat

Der amtierende Präsident kritisierte McConnell dafür, dass er den Wahlsieg des Demokraten Biden öffentlich anerkannt habe. Es war zu früh, um aufzugeben, twitterte Trump am Mittwochabend an McConnells Adresse. Die Republikanische Partei muss endlich lernen zu kämpfen. “Die Leute sind wütend!” Er fügte hinzu.

In den 50 US-Bundesstaaten und im Hauptstadtbezirk Washington Am Montag gaben die 538 Wähler ihre Stimmen für den zukünftigen Präsidenten im Namen des Volkes ab. Wie erwartet erhielt Biden die Stimmen von 306 Wählern, 36 mehr als für den Sieg notwendig. 232 Wähler stimmten für Trump.

Trump wiederholte in dem Tweet, dass die rund 75 Millionen Stimmen, die bei den Wahlen im November erhalten wurden, ein Rekord für einen amtierenden Präsidenten waren. Biden hat nach den verfügbaren Ergebnissen mehr als 81 Millionen Stimmen gewonnen. In seiner Erklärung hatte McConnell keinen Zweifel an der Legitimität des Wahlergebnisses gelassen. Trump hingegen hält an seiner Darstellung fest, wegen massiver Unregelmäßigkeiten des Sieges beraubt worden zu sein.