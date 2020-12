Nadja Abd el Farrag von Fans für neuen Look kritisiert

Nadja Abd el Farrag hat einen neuen Werbevertrag abgeschlossen – und die Bohlen-Ex hat sich einen neuen Look dafür gegeben. Aber es kommt bei ihren Fans nicht gut an.

Es ist das Jahr des Wandels: Es ist nicht nur professionell ausgebildet Nadja Abd el Farrag weiter die Ex-Freundin von Dieter Bohlen dieses Jahr immer etwas Neues. Im Frühjahr zum Beispiel trennte sich die 55-Jährige von ihren Extensionshatte seitdem ihre Haare lockig. Die nächste Änderung folgte im Herbst: Ihre Mähne war jetzt glatt.

“Ahoi meine Lieben”

Jetzt, drei Monate später, überrascht Naddel ihre Fans wieder mit einer Transformation. Ihr Haar ist merklich heller und auch viel voller, wie ein Video zeigt, das sie mit ihren fast 5.000 Followern auf Instagram geteilt hat.

“Ahoi meine Lieben! Heute besuche ich wieder die Käpten Flindt Bäckerei, für die ich dieses Jahr der Markenbotschafter bin”, sagt der ehemalige “Peep!” Moderator in die Kamera. Die Tatsache, dass Nadja Abd el Farrag einen neuen Job bekommen hat, interessiert ihre Fans sehr wenig. Die meisten ihrer Anhänger achten nur auf ihren neuen Look. Und es kommt nicht bei allen gut an.

“Du brauchst die Perücke wirklich nicht”

Weil einige vermuten, dass Naddel mit einer Perücke geholfen hat. “Du brauchst nicht die falschen Haare”, kommentierte ein Benutzer das Video. “Sorry Nadja, aber die Perücke sieht schrecklich aus”, sagte ein anderer Benutzer. “Du bist so eine tolle Frau, du brauchst die Perücke wirklich nicht”, sagte ein anderer Fan. Naddel selbst behauptet jedoch, dass es sich nicht um eine Perücke handelt, sondern nur um einen “Haarglätter”.

Einige mögen auch den neuen Look des Bohlen-Ex. “Ich denke, du siehst gut aus. Glattes Haar und der Schnitt stehen dir gut”, schrieb jemand in der Kommentarspalte. “Du siehst wie immer gut aus” gibt es auch dort.

Einige ihrer Anhänger sind auch amüsiert über die Hashtags, die Nadja dem Video hinzugefügt hat. Neben “Weihnachten 2020”, “Sahne”, “Lange Haltbarkeit”, “Hamburg” und “Sylt” kann man dort auch “Dieter Bohlen” lesen. Mit dem Poptitan war Naddel – mit einer kleinen Unterbrechung – von 1989 bis 2000.