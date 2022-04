Toto Wolff gibt zu, dass der Emilia-Romagna GP nach dem F1-Sprint-Unglück für Mercedes ein „Kratzer“ ist

Das Team hatte trotz geringer Erwartungen an sein Auto für 2022, das in Imola gewann, als die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag feststand, einen relativ positiven Start in alle drei Rennen.

Von den Plätzen 11 und 13 im 100-km-Sprint gestartet, machten Russell und Hamilton keine Fortschritte, wobei der Veteran tatsächlich einen Platz an Yuki Tsunodas AlphaTauri verlor, um die Befürchtungen rund um die Silberpfeile zu rechtfertigen.

„Heute ist der niedrigste [point] dieser ersten vier Rennen“, sagte Teammanager Wolff im Anschluss.

„Es ist offensichtlich, dass wir an der Front nicht nah dran sind. Es wäre ziemlich unrealistisch zu behaupten, einen Platz unter den Ersten in der Meisterschaft zu haben. »

Ursprünglich hatte Wolff vor dem Wochenende gesagt, seine Fahrer hätten eine „20-prozentige Chance“ auf den Titelgewinn.

Aber der Österreicher ging noch weiter und bezeichnete das Wochenende als „Absage“, weil die Mercedes am Sonntag nicht schnell genug waren, um an den Mittelfeldläufern Hamilton und Russell vorbeizukommen.

Vorerst unterstützen die Titelverteidiger der Konstrukteure weiterhin ihre einzigartige Herangehensweise an das neue F1-Regelwerk, wobei ihr Mangel an Seitenkästen in der Startaufstellung auffällt.

Wolff bestand darauf, dass aus diesem Mercedes-Konzept noch mehr kommen würde, obwohl er zugab, dass seine Ingenieure noch nicht vollständig verstanden hatten, warum das Auto zu spät kam – was er als „demütigende Erfahrung“ bezeichnete.

„Wir haben eine Richtung, in der wir wissen, dass wir das Potenzial des Autos freisetzen können, aber im Moment haben wir den Schlüssel nicht“, fügte er hinzu.

„Also müssen wir weiterarbeiten und uns auf Wissenschaft und Physik verlassen, bevor wir in eine Art negative Dynamik versinken.“