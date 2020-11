Evolution: Eine Pflanze macht sich für den Menschen unsichtbar

Eine hellgrüne Blüte inmitten von grauem Kies ist eine schlechte Tarnung, wenn man als Heilpflanze beliebt ist. Das scheint der Blumentyp zu sein Fritillaria delavayi auch “bemerkt” werden. Forscher haben herausgefunden, dass die Pflanze überall dort, wo Menschen sie besonders stark ernten, andere Farben annimmt: Sie versteckt sich, indem sie in Tarnfarben wächst.

Zu Hause im Hochgebirge Chinas

Die Fritillaria delavayi kommt nur in wenigen hochalpinen Regionen Chinas sowie in Tibet und Bhutan vor. Es lebt in Trümmern und Kies auf einer Höhe von 3.000 bis 5.000 Metern. Es ist eng mit der Lilie verwandt und bildet – zum ersten Mal seit fünf Jahren – an seinem etwa zehn Zentimeter langen Stiel jedes Jahr nur eine Blume, normalerweise in Grau- bis Grüntönen.

An einigen Stellen jetzt in einer anderen Farbe

Wenn die Forscher da sind Yang Niu von Kunming Botanisches Institut der Chinesischen Akademie der Wissenschaften stellten fest, dass Fritillaria delavayi an einigen Stellen plötzlich nur noch in graubrauner Tarnfarbe wuchs, und machten sich auf die Suche nach einem Pflanzenfresser, dem hier Evolution Die Pflanze könnte beeinflusst haben. Der einzige, den sie fanden, hatte nur zwei Beine: den Menschen.