WWE-News-Zusammenfassung – Ungelüftetes Filmmaterial von Roman Reigns, der von seinem nächsten Gegner angegriffen wird (SPOILER), dem 6-fachen Champion, der zu RAW & More zurückkehrt

Wie bereits berichtet, wird Roman Reigns WrestleMania Backlash anführen, und wir haben jetzt einen großen Spoiler bezüglich seines Gegners für das bevorstehende Event erhalten.

WWE bestätigte auch die lang erwartete Rückkehr eines großen Superstars zu RAW und kündigte einige weitere Segmente für die Show an.

Wir beendeten die letzte Zusammenfassung mit einem erfahrenen Superstar, der über Gunthers Zukunft nach seinen jüngsten Squash-Siegen sprach.

#1. Spoiler zum nächsten Gegner von Roman Reigns

Roman Reigns mit Paul Heyman bei SmackDown.

WWE nahm diese Woche in Albany, New York, zwei Folgen von SmackDown auf, und die anwesenden Fans posteten schnell Clips von der Show der nächsten Woche.

Die Twitter-Nutzerin Christine hat ungelüftetes Filmmaterial veröffentlicht, das zeigt, wie Drew McIntyre in einem explosiven Segment gegen Roman Reigns antritt. RK-Bro und The Usos waren an einem Vertragsunterzeichnungssegment für ihr Tag-Team-Titelvereinigungsmatch beteiligt, und die Hölle brach los, nachdem Roman Reigns das Verfahren unterbrochen hatte.

Die Usos griffen Orton und Riddle an und veranlassten Drew McIntyre, herauszukommen, um den Stammesführer anzustarren.

Der ehemalige WWE-Champion warf Reigns mit einem Overhead-Bauch-an-Bauch-Suplex in den Ring und beendete den Winkel mit einer Nachricht an den unbestrittenen WWE-Universal-Champion.

Sie können das Video unten ansehen:

Laut dem Winkel, der für die SmackDown-Folge vom 29. April aufgezeichnet wurde, wird Roman Reigns höchstwahrscheinlich am 8. Mai bei WrestleMania Backlash auf Drew McIntyre treffen. Sie können sich hier die vollständigen Spoiler für die nächste Folge von SmackDown ansehen.

#2. Becky Lynchs Rückkehr zu WWE für RAW angekündigt

WWE offiziell Bestätigt bei SmackDown, dass Becky Lynch in der nächsten Folge von RAW ins Fernsehen zurückkehren wird.

Big Time Becks fehlt in der Aufstellung des Unternehmens, seit sie die RAW-Frauenmeisterschaft bei WrestleMania 38 an Bianca Belair verloren hat.

Interessanterweise muss Belair derzeit ihre Meisterschaft gegen Sonya Deville bei RAW verteidigen, und das Wiederauftauchen von Becky Lynch hat dem Titelkampf eine weitere Dimension hinzugefügt.

Obwohl es keine Updates zu Lynchs kreativen Plänen gibt, ist die sechsmalige Frauensiegerin ideal gerüstet, um es mit Bianca Belair an ihrem ersten Abend bei RAW seit „Mania“ aufzunehmen.

Wie von WWE angekündigt, wird RAW auch Randy Ortons 20-jähriges Jubiläum im Unternehmen sowie einen Armwrestling-Wettbewerb zwischen Omos und Bobby Lashley feiern.

#3. Dutch Mantell kommentiert Gunthers Arbeit bei SmackDown

Gunthers Dominanz setzte sich bei SmackDown fort, als der ehemalige NXT-UK-Champion einen lokalen Konkurrenten dezimierte und seine Siegesserie verlängerte.

Dutch Mantell reagierte auf Gunthers Match im Smack Talk von Sportskeeda Wrestling und stellte fest, dass der österreichische Superstar das Potenzial hat, in Zukunft ein glaubwürdiger Gegner für Roman Reigns zu sein.

Der ehemalige Manager sagte, Gunther habe ein großartiges Aussehen und brauche nur die Unterstützung des Kreativteams, um sich als Top-Talent hervorzuheben.

Dutch Mantell freute sich, dass WWE anfing, einige neue Gesichter zu pushen, und er freute sich persönlich darauf, was Gunther an den Tisch brachte:

„Also alles, was sie tun müssen, wenn sie endlich einen Typen da draußen haben, und er ist ein guter Gegner für Roman Reigns, ein guter Gegner für Drew McIntyre und ein guter Gegner für Randy Orton“, sagte Dutch Mantell. „Also, wenn Sie denken, jetzt haben Sie eine Art Bank. Die Bank nimmt langsam Gestalt an, aber der einzige Absatz, den Sie wirklich haben, ist Roman. Das ist der einzige Absatz, den Sie haben, es funktioniert und das ist marktfähig. Also, wenn sie Ich bringe Gunther mit, ich meine, ich liebe den Look, ich liebe seinen kleinen Manager, ich liebe die roten Outfits, die sie tragen. [54:38 – 55:45]

Dutch Mantell sprach über die Reaktionen der Fans auf Gunthers Hauptaufruf und sagte, es sei noch zu früh, um ein Urteil über den Superstar zu fällen.

Mantell sagte, dass WWE Gunther eindeutig auf einen massiven Schub vorbereitete und dass die Zuschauer die Squash-Matches des SmackDown-Stars nicht zu ernst nehmen sollten. Hier können Sie mehr darüber lesen, was Dutch zu sagen hatte.

