Michael Politte, der des Mordes an seiner Mutter durch diskreditierte Beweise für schuldig befunden wurde, auf Bewährung freigelassen

Michael Politte wurde am Freitag aus dem Gefängnis entlassen, auf Bewährung nach fast zwei Jahrzehnten hinter Gittern für ein Verbrechen, das er angeblich nicht begangen hat: den Mord an seiner Mutter.

Politte, jetzt 38, wurde zwei Monate nach ihrer Entlassung aus dem Jefferson City Correctional Center entlassen Bewährung gewährt. Er wurde mit Umarmungen von Verwandten und Freunden begrüßt.

„Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag einmal kommen würde“, sagte Politte. „Ich sehe keinen Stacheldraht oder Drähte. Alles ist offen. Es riecht anders, es sieht anders aus. Es ist unglaublich.“

Rita Politte starb 1998 bei einem Brand im Haus ihrer Familie in der Stadt Hopewell im Osten von Missouri. Der damals 14-jährige Michael und ein Freund waren ebenfalls im Haus, konnten aber dem Feuer entkommen. Anwälte von Politte sagten, die Jungen seien durch Rauch geweckt worden und zur Flucht geeilt, bevor Politte den brennenden Körper seiner Mutter fand.

Die Ermittler sagten, das Feuer sei mit Benzin gelegt worden und stellten fest, dass Rita Politte auch ein stumpfes Kopftrauma erlitten habe. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf seinen jugendlichen Sohn als Hauptverdächtigen und vier Jahre später wurde er als Erwachsener wegen Mordes zweiten Grades verurteilt und zu lebenslanger Haft verurteilt.

Das Midwest Innocence Project und das MacArthur Justice Center, die beide daran arbeiten, falsche Verurteilungen aufzuheben, haben suchte Politte zu entschuldigenbehauptete, er sei aufgrund entlarvter Wissenschaft und einer voreingenommenen Untersuchung verurteilt worden.

Eine Petition von Polittes Anwälten im vergangenen Jahr verwickelte Ermittler, die feststellten, dass der Teenager Benzin an seinen Schuhen hatte, was der einzige physische Beweis war, den sie mit dem Verbrechen in Verbindung brachten. Die Ergebnisse basierten auf inzwischen diskreditierten Brandermittlungstechniken, und der Staat gab zu, dass Politte kein Benzin an seinen Schuhen hatte, sagten die Anwälte.

Der Antrag besagt, dass die Ermittler andere potenzielle Verdächtige ignorierten, darunter Polittes Vater, der zum Zeitpunkt ihres Mordes eine schwierige Scheidung von Rita Politte durchmachte.

Politt sagte, dass seine Ziele jetzt, wo er raus ist, einfach sind.

„Ich will einfach nur leben“, sagte er. „Ich möchte einen Job finden. Ich möchte arbeiten.“

Er will auch Gerechtigkeit für seine Mutter, die, wie er sagt, „immer in meinen Gedanken ist, immer in meinen Gedanken ist“.

Ein Freund, Mike Glore, war unter denen, die Politte begrüßten. Er brachte zwei kleine Fahrräder mit, ähnlich denen, die sie benutzten, bevor Politte gefeuert wurde. Die Männer sprangen auf die Fahrräder und fuhren gemeinsam vom Gefängnisparkplatz.