Tigrayan-Truppen sagen, dass sie ausländische Söldner „jagen“ werden

Ein Mann geht am 5. November 2021 am Stadtrand von Addis Abeba, Äthiopien, spazieren. REUTERS / Tiksa Negeri

NAIROBI, 12. November (Reuters) – Tigrayan-Rebellen haben am Freitag damit gedroht, Ausländer „zu jagen“, von denen sie sagten, sie würden die äthiopische Regierung als Söldner und technische Experten in einem einjährigen Krieg unterstützen.

Der Sprecher der Volksfront zur Befreiung von Tigray (TPLF), Getachew Reda, sagte, die Ausländer könnten aus der Türkei, China, Israel oder den Vereinigten Arabischen Emiraten stammen.

Regierungssprecherin Legesse Tulu reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Bisher gibt es keine unabhängig verifizierten Berichte über Kriegführende, die Söldner einsetzen.

Getachew sagte Reuters per Satellitentelefon: „Es ist uns egal (welche Nationalität sie haben). Wir werden sie jagen. Sie werden wie die Söldner behandelt, die sie sind.“

Der Krieg, der Tausende von Menschenleben forderte und über zwei Millionen Menschen aus ihren Häusern zwang.

Der Konflikt eskalierte diesen Monat, nachdem Rebellenkräfte in der nördlichen Region Tigray und ihre Verbündeten Territorialgewinne erzielt hatten und drohten, auf die Hauptstadt zu marschieren. Die Regierung sagt, die Gewinne seien überhöht.

Die Regierung den Notstand ausgerufen 2. November.

Dadurch können Verdächtige so lange festgehalten werden, wie der Ausnahmezustand andauert; autorisiert Haus-zu-Haus-Durchsuchungen ohne Haftbefehl; und verlangt von den Bürgern das Mitführen von Personalausweisen, von denen einige – wie die von bestimmten Regionen ausgestellten – ein Hinweis auf die ethnische Herkunft sein können.

Die Kriegsparteien – die äthiopische Regierung und die tigraischen Rebellentruppen – haben bislang Forderungen der USA, der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union nach einem Waffenstillstand abgelehnt. Beide Seiten haben Bedingungen gestellt, die die andere ablehnt.

Mehr als 400.000 Menschen droht in Tigray eine Hungersnot, warnt die UN.

Seit mehr als drei Wochen ist kein von den Vereinten Nationen organisiertes humanitäres Material in Tigray eingetroffen, teilten die Vereinten Nationen am Donnerstag mit und fügten hinzu, dass etwa 364 Lastwagen in einer benachbarten Region auf die Genehmigung der Behörden warteten, um weiterzufahren.

Nach Angaben der Vereinten Nationen müssen schätzungsweise 100 Lastwagen pro Tag in Tigray einfahren, um den dringendsten humanitären Bedarf zu decken. Dem Bericht zufolge sind in Tigray etwa 80 % der unentbehrlichen Medikamente nicht mehr verfügbar und die meisten Gesundheitseinrichtungen funktionieren nicht mehr.

Die TPLF dominierte drei Jahrzehnte lang die nationale Politik, bis Premierminister Abiy Ahmed 2018 sein Amt antrat und seine Macht einschränkte.

Berichterstattung von Maggie Fick; Bearbeitung von Alison Williams und Andrew Heavens

