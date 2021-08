Terrorismusfinanzierung: NIA überfällt 56 J&K-Standorte, die mit Jamaat-Mitgliedern verbunden sind | Indien Nachrichten

SRINAGAR: Nationale Ermittlungsbehörde NIA ) Am Sonntag wurden an 56 Orten in 14 der 20 Bezirke von Jammu und Kaschmir Durchsuchungen gegen Jamaat-e-Islami durchgeführt ( ich ) im Zusammenhang mit Mitgliedern in einem Fall der Terrorismusfinanzierung.Gemeinsame NIA-Razzien mit Polizei und CRPF wurden in Srinagar, Budgam, Ganderbal, Baramulla, Kupwara, Bandipora, Anantnag, Shopian, Pulwama, Kulgam in Kaschmir, Ramban, Doda, Kishtwar und Rajouri in der Jammu-Division durchgeführt.„Ein Fall wurde von der NIA am 5. Februar 2021 auf Anordnung des Innenministerium bezüglich der separatistischen und sezessionistischen Aktivitäten von JeI, einer Vereinigung, die nach dem UA (P) Act illegal ist, auch nach ihrem Verbot am 28. Februar 2019 “, sagte der Sprecher.Die Behörden erklärten JeI am 28. Februar 2019 für rechtswidrig.“Mitglieder der Organisation sammelten durch Spenden im In- und Ausland Gelder, unter anderem in Form von Zakat, Mowda und Bait-ul-Mal, angeblich zur Förderung karitativer und anderer sozialer Aktivitäten, aber diese Gelder werden eher für gewalttätige und sezessionistische Aktivitäten verwendet.” , erklärte der Sprecher der NIA.„Die von JeI gesammelten Gelder werden über gut organisierte Netzwerke von JeI-Kadern auch an verbotene Terrororganisationen wie Hizb-ul-Mujahideen (HM), Lashkar-e-Taiba (LeT) und andere geleitet. JeI motivierte auch beeinflussbare junge Leute. von Kaschmir und die Rekrutierung neuer Mitglieder (Rukuns) in J&K, um an disruptiven sezessionistischen Aktivitäten teilzunehmen”, fügte er hinzu.In den Räumlichkeiten der Verdächtigen wurden verschiedene Anklagedokumente und elektronische Geräte beschlagnahmt.Die NIA teilte mit, dass eine weitere Untersuchung des Falls im Gange sei.