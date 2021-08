Erleben Sie den berühmten Koch hautnah – / Film

Wolfgang Waschmaschine ist einer der bekanntesten Köche der Welt. Sein Restaurant Spago, bekannt als der Koch der Stars, ist ein Hotspot für Hollywoods größte Berühmtheiten in Los Angeles und dafür bekannt, viele Oscar-Partys zu veranstalten. Aber Wolfgang Puck ist mehr als ein Starkoch, und ein neuer Dokumentarfilm, der Ende dieses Monats zu Disney + kommt, wird dem Mann näher kommen, der die Leute dazu gebracht hat, zu bemerken, wer das beste Essen gekocht hat. .

Wolfgang ist ein neuer abendfüllender Dokumentarfilm, der das Leben und die Karriere von Wolfgang Puck von seiner Kindheit bis zu seiner täglichen Arbeit als Koch heute beleuchtet. Es gibt so viel, dass die Leute nichts über diese österreichische Legende wissen und wie sie auf der ganzen Welt berühmt wurde.

David gelb, Regisseur von Jiro träumt von Sushi und Co-Schöpfer der Netflix-Serie Chefs Tisch, führt Regie und produziert den Dokumentarfilm, der in diesem Jahr eine offizielle Auswahl des Tribeca Film Festivals ist. Für alle, die die Kunst des Essens schätzen und die sie beherrschen, sieht diese Uhr aus wie ein Must-Have.

Wenn Sie mehr über die Bemühungen von Wolfgang Puck erfahren möchten, können Sie auch hier vorbeischauen Das Ereignis auf HBO-Max. Hier ist die offizielle Zusammenfassung von Wolfgang:

Wolfgang ist ein Original-Dokumentarfilm von Disney +, der die wahre und inspirierende Geschichte von Wolfgang Puck erzählt, einem Mann, der eine schwierige Kindheit voller schwieriger Hindernisse überlebte und dessen Beharrlichkeit ihn zu einem der produktivsten Köche unserer Zeit machte ein bekannter Name. .

Als Teenager in Österreich nutzte Wolfgang Puck seine Liebe zum Kochen, um der harten Herrschaft seines Stiefvaters zu entkommen. Eine lokale Ausbildung bahnte sich seinen Weg in ein angesehenes französisches Restaurant, bevor er im Alter von 24 Jahren in Amerika landete. Im Hollywood der 1970er Jahre begann Puck im Ma Maison zu arbeiten und stellte ein originelles Menü aus frischen Zutaten zusammen, was dieses einst kitschige Restaurant zu einem beliebten und gefeierten Ort machte. Liebling. Die mangelnde Anerkennung des Besitzers von Ma Maison veranlasste Puck jedoch, das größte Risiko seiner Karriere einzugehen und sein erstes Restaurant, Spago, zu eröffnen, ein sofortiger Erfolg, in dem berühmte Kunden von der neuen amerikanischen Küche und der Persönlichkeit von Puck schwärmen. Fast zufällig hat Puck mit seinen Fernsehauftritten jahrzehntelang das Konzept eines “Promikochs” geschaffen und ein atemberaubendes Weltimperium aus Restaurants, Cafés und Produkten für Hausmannskost aufgebaut. Aber zu Hause störten die hektischen Arbeitsanforderungen ihr Familienleben.