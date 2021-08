Präsident Biden ernennt Philanthrop zum Schweizer Botschafter / LGBTQ-Nation

Präsident Biden telefoniert am Donnerstag, 18. März 2021, im Oval Office des Weißen Hauses. Foto: Weißes Haus

An diesem Wochenende kündigte Präsident Joe Biden zehn weitere Kandidaten für Ernennungen innerhalb seiner Regierung an, darunter mehrere Botschafter und Positionen auf Botschafterebene, die alle erfordern

Zwei der zehn Nominierten stehen fest: Biden ernennt Scott Miller zum Botschafter in der Schweiz und in Liechtenstein und Todd Hopper zum Präsidenten der National Credit Union Administration (NCUA).

Miller und ihr Ehemann, der Philanthrop Tim Gill, betrachten sich selbst als die wichtigsten Geber für LGBTQ-Rechte in der amerikanischen Geschichte, nachdem sie 2019 über 500 Millionen US-Dollar für LGBTQ-freundliche Zwecke gespendet haben hat mindestens 3 Milliarden US-Dollar beigetragen Politiker oder demokratische Anliegen seit 2010.

Gill ist Gründer der Layout-Software Quark und derzeit Chief Technology Officer des Technologieunternehmens JStar LLC. Miller ist derzeit Co-Vorsitzender des Vorstands der Gill Foundation und überwacht die Spendenrichtlinien der gemeinnützigen Organisation.

Davor war er als Eventplaner, Berater und Vice President Wealth Management Accounts bei UBS tätig. Miller arbeitete auch an Bidens Präsidentschaftskampagne im Jahr 2020.

Das Paar heiratete 2009 vor dem Gouverneur von Massachusetts, Deval Patrick (D). Sie leben derzeit in Colorado und sind gut mit unserem Gouverneur Jared Polis (D) verbunden.

Das Weiße Haus hat Miller als „LGBTQ-Aktivisten und Philanthrop“ beschrieben, der als Co-Vorsitzender des Vorstands der Gill Foundation „die nationale Spendenstrategie der Stiftung zur Förderung der Gleichstellung leitet. LGBTQ, einschließlich öffentlicher Aufklärungskampagnen zum Verbot Konversionstherapie und Beendigung der Diskriminierung von LGBTQ-Amerikanern.

“Wenn ich das Glück habe, bestätigt zu werden, hoffe ich, auf der Arbeit meiner Vorgänger aufzubauen, um die bereits starken Beziehungen, die wir mit der Schweiz und Liechtenstein haben, zu stärken, einschließlich unserer dynamischen Handelspartnerschaften, Investitionen und Verteidigung”, sagte Miller. sagte in einer Erklärung.

Der Schweizer Botschafter vertritt die Vereinigten Staaten sowohl im führenden europäischen Land, der Schweiz, als auch im benachbarten Kleinstaat Liechtenstein. Letzterer hat sich seit langem mit der Schweiz oder Österreich verbündet und wurde bis 1997 in allen auswärtigen Angelegenheiten von der Schweiz vertreten. Die vollständige Bezeichnung des Amtes lautet Ausserordentlicher und bevollmächtigter Botschafter bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein.

„LGBTQ-Leute, die die Vereinigten Staaten im Ausland als Botschafter vertreten, haben eine enorme Macht und Scott wird sicherstellen, dass die Förderung der Gleichstellung immer auf der diplomatischen Agenda steht“, sagte Annise Parker, Präsidentin des Victory Institute, sagte in einer Pressemitteilung.

„Ein Großteil seiner Karriere verbrachte er damit, LGBTQ-Rechte zu fördern und die Diskriminierung der Schwächsten in Amerika zu beenden, und wir haben das Glück, dass er bald eine globale Plattform haben wird, um diese Menschenrechtsfragen voranzubringen. Er wird ein fantastischer Repräsentant für unser Land sein “, schloss Parker.

Das Institut leitet die Presidential Appointments Initiative, die LGBTQ-Kandidaten für Ernennungen in Präsidentschaftsverwaltungen empfiehlt und unterstützt. Seit der Obama-Regierung hat das Institut dafür gesorgt, dass es bei der Sicherung von über 150 Nominierungen geholfen hat.

Harper ist Bidens ständiger Kandidat für die NCUA. Es ist seit Januar Vorsitzender des NCUA-Vorstands, aber seine zweijährige Amtszeit als Vorstandsmitglied läuft ab und er benötigt nun die Zustimmung des Senats, um weiter im Amt zu sein. Wenn er bestätigt wird, wird er der erste interne NCUA-Mitarbeiter sein, der als Präsident der Agentur bestätigt wird.

“Todd Harper hat sich während seiner mehr als 25-jährigen Tätigkeit für die Regierung auf Finanzdienstleistungspolitik spezialisiert”, sagte das Weiße Haus in seiner Beschreibung von Harper.

Die NCUA ist eine unabhängige Agentur, die Kreditgenossenschaften ebenso versichert und reguliert, wie die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Banken und ähnliche Sparkassen versichert und reguliert.

Harper ist auch Vorsitzender des Federal Financial Institutions Review Board. Von 2011 bis 2017 war er leitender politischer Berater der NCUA und Leiter der Abteilung für Kongress- und Öffentlichkeitsarbeit. Zuvor arbeitete er als Mitglied des Legislativstabs im Repräsentantenhaus und für den ehemaligen Abgeordneten Paul Kanjorski (D-PA).

Die Ernennungen von Miller und Harper erfordern eine Bestätigung des Senats, was bedeutet, dass sie vor einem Senat erscheinen müssen, der noch Dutzende anderer Biden-Kandidaten für andere vom Senat genehmigte Positionen in Betracht zieht oder noch in Betracht zieht.

Mehrere andere wichtige Botschafter, wie die Botschafter in China, Kanada oder Israel, noch keine Kandidaten vom Senat nominiert oder bestätigt haben. Das Weiße Haus nominierte mehrere Kandidaten für mehrere aufeinanderfolgende Wochen, nachdem es einige Wochen lang versäumt hatte, als Beamte auf Kabinetts- und Kabinettsebene in Betracht gezogen wurden.

Letzte Woche ernannte Präsident Biden unter einer Reihe von Ernennungen für mehrere kritische Positionen in der US-Außenpolitik, die keine Bestätigung durch den Senat erfordern, Rabbi Sharon Kleinbaum zur Kommissarin der United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF).

Vor zwei Wochen wurden zwei der drei in Schlüsselpositionen des Verteidigungsministeriums berufenen Beamten schließlich einstimmig vom Senat bestätigt, knapp drei Monate nach ihrer erstmaligen Ernennung durch Biden.

Im Juni ernannte Biden Jessica Stern zur Sondergesandten der Vereinigten Staaten, um heute die Menschenrechte von LGBTQI + -Menschen zu fördern, eine Rolle, die von der Trump-Administration aufgegeben und für fast vier Jahre vakant blieb.