Supermarkt: Aldi Süd bringt Innovationen bei Backwaren auf den Markt

Exklusiv

Aldi, Edeka, Kaufland: Discounter kündigen das Ende der 9-Cent-Regel an

Die Bundesregierung hat beschlossen, die Mehrwertsteuer ab dem 1. Juli von derzeit 19 auf 16 Prozent zu senken. Die meisten Supermärkte und Discounter haben bereits angekündigt, die Steuersenkung an ihre Kunden weiterzugeben.

Aber was bedeutet das für die Preise? Aufgrund der prozentualen Reduzierung konnten wir bald seltsame Preise in den Filialen erwarten. Sind die Tage von 9,99 Euro vorbei? Werden alle Preisschilder in den Filialen ausgetauscht?

Nannte einen gebrochenen Preis …

Link zum Artikel