Südkorea geht über die entmilitarisierte Zone an Nordkorea

Ein nicht identifizierter Südkoreaner ist nach einer gewagten Flucht durch die stark befestigte demilitarisierte Zone in seltenen Fällen in den Norden übergelaufen, teilten südkoreanische Militärbeamte am Sonntag mit.

Der Überläufer wurde von der südkoreanischen Militärüberwachung in der Nähe des östlichen Teils der Grenze entdeckt, sagten Offiziere des Generalstabs.

Der Süden schickte Truppen, um die Person zu bergen, scheiterte jedoch und beobachtete, wie die Person die Grenze überquerte.

Südkorea hat eine Nachricht an Nordkorea geschickt, um die Sicherheit des Überläufers zu gewährleisten, aber bisher hat Nordkorea nicht geantwortet, ein Beamter, der die Anonymität beantragt hat.

Der Überläufer wich schätzungsweise 2 Millionen Landminen in und in der Nähe des 255 Meilen langen und 4 Meilen breiten Streifens aus, der auf beiden Seiten auch von Stacheldrahtzäunen, Panzerabwehrfallen und Kampftruppen bewacht wird.

Südkoreanische Truppen beobachteten, wie die Person nach einem erfolglosen Bergungsversuch die Grenze von der DMZ nach Nordkorea überquerte. REUTERS

Im September 2020 erschoss das nordkoreanische Militär einen südkoreanischen Fischereibeamten, der in seinen Gewässern treibend gefunden wurde, im Einklang mit den von Seoul so genannten strengen Antivirus-Regeln, die es jedem erlaubten, beim illegalen Überschreiten der Grenze zu schießen.

Während Südkoreaner unglaublich selten nach Norden fliehen, sind seit Ende der 1990er Jahre ungefähr 34.000 Nordkoreaner nach Südkorea übergelaufen, normalerweise über China und selten über die DMZ.

