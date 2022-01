Die österreichische Holocaust-Überlebende „Frau Gertrude“ stirbt mit 94 Jahren | Nachrichten, Sport, Jobs

Von KIRSTEN GRIESHABER undefined

BERLIN (dpa) – Die Holocaust-Überlebende Gertrude Pressburger, die während des österreichischen Präsidentschaftswahlkampfs 2016 mit einer Videobotschaft, in der „Frau Gertrude“ vor extremem Hass und Ausgrenzungsrecht warnt, berühmt wurde, ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Pressburger sei am Freitag an einer langen Krankheit gestorben, teilte ihre Familie am Samstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit.

Pressburger ist in Wien als Tochter eines Tischlers geboren und aufgewachsen. Seine jüdische Familie konvertierte Anfang der 1930er Jahre zum Katholizismus, was sie jedoch nicht daran hinderte, nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland 1938 von den Nazis verfolgt zu werden.

Nachdem ihr Vater von der nationalsozialistischen Geheimpolizei Gestapo wegen angeblicher politischer Aktivitäten festgenommen und gefoltert worden war, konnte die Familie nach Jugoslawien und später nach Italien fliehen, berichtete die APA.

1944 wurde die Familie gefangen genommen und in das NS-Vernichtungslager Auschwitz im deutsch besetzten Polen deportiert, wo ihre Mutter und zwei jüngere Brüder ermordet wurden. Auch sein Vater wurde von den Nazis ermordet.

Pressburger kehrte nach dem Krieg nach Wien zurück, sprach aber zunächst nicht von ihrem schrecklichen Leiden während des Holocaust. Schließlich beschloss sie, über den Holocaust und ihre antisemitischen Erfahrungen im Nachkriegsösterreich zu sprechen.

„Ich bin nicht nach Wien zurückgekommen, um noch einmal unterdrückt zu werden. Ich schwöre mir, dass ich nichts mehr nehme. Ich werde mit meinem Mund kämpfen “, sagte APA.

Pressburger veröffentlichte auch Memoiren, die sie gemeinsam mit der Autorin Marlene Groihofer verfasste.

In dem Buch „Gelebt, Erlebt, Überlebt“ beschrieb sie die Ankunft ihrer Familie 1944 in Auschwitz.

Seine Mutter und die beiden Brüder wurden in einen Lastwagen geschickt. Gertrude selbst wurde in eine andere Richtung geschickt, und auch sie verlor schnell ihren Vater aus den Augen. Pressburger suchte im Vernichtungslager ständig nach ihren Familienangehörigen, bis ein Fremder auf sie zukam, ihr den Rauch zeigte, der aus den Schornsteinen hinter der Kaserne aufstieg, und ihr mitteilte, dass alle abtransportiert wurden, in dem Lastwagen bereits vergast und verbrannt worden seien. Damals, schrieb Pressburger, habe sie begriffen, dass sie ermordet worden seien.

2016 wandte sich Pressburger in einem Online-Video an die jüngere Generation Österreichs und warnte vor der Demütigung und Ausgrenzung von Minderheiten inmitten rechtsextremer Rhetorik bei der Präsidentschaftswahl. Sie forderte junge Österreicher auf, zur Wahl zu gehen. Das Video wurde millionenfach angesehen und geteilt.

„Ich habe nur gesagt, was ich dachte. Das ist es. Und es schlug nach Hause. Ich habe nie verstanden, warum“, sagte sie der APA hinterher.

Der österreichische Grünen-Präsident Alexander Van der Bellen sagte später, er sei sich sicher, dass sein Videoanruf einen gewissen Einfluss auf den Wahlausgang hatte, bei dem er erst nach einer weiteren Wahl gegen den rechtsextremen Kandidaten der FPÖ, Norbert Hofer, knapp gewann.

„Wir werden es nie mit Sicherheit wissen, aber dass es eine Wirkung hatte, also eine Wirkung, und gerade bei jungen und sehr jungen Menschen bin ich davon überzeugt“, sagte Van der Bellen.