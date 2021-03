Sri Lanka verbietet Burkas, schließt islamische Schulen

Sri Lanka kündigte am Samstag ein Burka-Verbot und die Schließung von mehr als 1.000 islamischen Schulen im Land an. nach Angaben der Associated Press.

“Die Burka hat direkte Auswirkungen auf die nationale Sicherheit”, sagte der Minister für öffentliche Sicherheit, Sarath Weerasekara, über das einteilige Kleidungsstück in voller Länge, das einige muslimische Frauen tragen.

Er fügte hinzu: “Dies ist ein Zeichen des religiösen Extremismus, der kürzlich aufgetaucht ist. Wir werden ihn definitiv verbieten.”

Weerasekara sagte, er habe am Freitag ein Dokument unterzeichnet, in dem die Maßnahme der Burka dem Kabinett zur Genehmigung vorgelegt wurde. Er verwies auch auf die Schließung islamischer Schulen in der Madrassa und verwies auf deren mangelnde Einhaltung der nationalen Bildungspolitik Reuters.

Nach Angaben des US-Außenministeriums 2018 Sri Lanka Internationaler Bericht über die ReligionsfreiheitDas südasiatische Inselland erkennt offiziell vier Religionen an: Buddhismus, Islam, Hinduismus und Christentum.

Die Bevölkerung des Landes besteht zu 9,7% aus Muslimen, verglichen mit 70,2% Buddhisten, 12,6% Hindus und 7,4% Christen.

Der Bericht besagt, dass srilankische Regierungsbeamte “religiöse Minderheiten, insbesondere Muslime, systematisch diskriminiert und zu” freien “(nicht konfessionellen und evangelischen) christlichen Gruppen konvertiert haben”.

Das letzte Mal, dass die Burka in Sri Lanka verboten wurde, war 2019, nachdem militante Islamisten laut Reuters mehr als 250 Menschen getötet hatten, nachdem sie Kirchen und Hotels bombardiert hatten.

Andere Länder haben die Burka in den letzten Jahren ebenfalls verboten, darunter Schweiz und Dänemark.