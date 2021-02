Stellen Sie mit diesem Kalender sicher, dass Sie 2021 keinen Vollmond verpassen

Raffinerie29

Da die Pandemie ausbrach und das Theater der Modewoche physisch nicht mehr stattfinden konnte, fordert die Branche, sich zu verlangsamen, Bilanz zu ziehen und die Auswirkungen auf die Umwelt und die rasche Produktion zu berücksichtigen. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider. „Ich fand es großartig! Alle reden über dasselbe “, sagte die in Seoul geborene Londoner Designerin Rejina Pyo gegenüber Refinery29. Dann fand im September die SS21 statt und fast jeder Schöpfer des Programms der London Fashion Week produzierte eine virtuelle Show, die auf YouTube oder Instagram ausgestrahlt wurde. „Warte eine Minute“, dachte Pyo bei sich, „das hier [is] die perfekte Gelegenheit, etwas zu verändern. Und das hat sie getan. Der Modemonat ist längst vorbei. Der aktuelle halbjährliche Kalender ist einer vergangenen Ära nachempfunden, in der Verlage und Käufer eine neue Sammlung nur sechs Monate vor dem Eintreffen in den Läden persönlich sehen konnten, um Zeit zum Fotografieren, Überprüfen und Drucken der Veröffentlichungen zu haben Ihr Kunde kann sie konsultieren. . Jetzt haben wir jedoch das Internet und die Sammlungen werden von der Welt innerhalb von Minuten gesehen, nachdem sie auf die Laufstege gebracht wurden. „Die Leute schrieben mir nach einer Show eine SMS und fragten, wann sie etwas kaufen könnten, das sie gerade gesehen hatten, und ich sagte:‚ Ähm… nicht für weitere sechs Monate! ‘ Wir würden die Frühjahr / Sommer-Kollektion im September kurz vor Beginn eines kalten Winters präsentieren und niemand könnte sie tragen. Die Leute interessieren sich nicht wirklich für die Jahreszeit eines Stücks, sie wollen nur ein schönes Kleid oder einen Rock, der in ihre Garderobe passt. Pyo veröffentlichte ihre SS21-Kollektion am Donnerstag, als wir aus einem kalten und grausamen Januar bei Lockdown hervorgehen, da wir anfangen, längere, wärmere und hoffnungsvollere Frühlingstage zu erwarten. „Es ist aufregend, den Modekalender auf das wirkliche Leben von Frauen abzustimmen, um sich noch mehr mit ihnen zu beschäftigen“, sagt sie. „Ich sage nicht, dass wir nie wieder eine Show machen werden – ich vermisse die Aufregung, den Umgang mit der Musik und den Veranstaltungsort; Es ist eine besondere Zeit – aber der Fokus einer Modenschau hat sich enorm verändert und wir nutzen diese Gelegenheit vorerst, um etwas anderes zu tun. Anstelle einer Runway-Show kehrt Pyo zum Format seiner SS18-Kollektion zurück, in der er mit einer Vielzahl von Frauen – Müttern und Schmuckdesignern, Schriftstellern und Malern – zusammengearbeitet hat, um die Kleidung zu präsentieren. Dieses Mal sind die Künstler Conie Vallese und Cassi Namoda sowie die Musiker Soyoon und Kwamie Liv in der Kampagne vertreten, die in den kommenden Wochen veröffentlicht wird. „Ich wollte unser Publikum diesen erstaunlichen Künstlern aus der ganzen Welt vorstellen und die Sammlung im Kontext zeigen, anstatt weit genug von einem Modell entfernt. Persönlich und als Marke interessiere ich mich nicht nur für Mode – ich liebe alle Aspekte des Lebens. Ich möchte wissen, was diese inspirierende Frau liest, was sie isst, wie sie inspiriert ist. Was bietet Pyo eine ausgesperrte künstlerische Versorgung? „Ich habe in meinem Gartenhaus angefangen, in Öl zu malen! Ich liebe es, Ausgaben von World of Interiors und Architectural Digest zurückzulesen. Mein Mann ist Koch und wir haben zusammen ein Kochbuch geschrieben, Unsere koreanische Küche. Wenn ich mich zu Hause langweile, koche ich koreanisches Essen. Pyo schafft Kleidung, die wirklich zum Leben echter Frauen passt. Dies unterscheidet sie von ihren Zeitgenossen im Jahr 2017, als sie drei Jahre nach der Gründung ihrer gleichnamigen Marke ihre erste Kollektion auf der London Fashion Week SS18 lancierte. Dies hat ihren Kultstatus sowohl innerhalb als auch außerhalb der Branche verdient, was dazu geführt hat, dass sich ihr Greta-Kleid und ihre Olivia-Tasche wiederholt verkauften und ihre Stücke Saison für Saison von der Hauptstraße emuliert wurden. Ob es seine Fähigkeit ist, Sammlungen mit einer Anspielung auf die Vergangenheit zu füllen – ein Dolchkragen hier, ein Bowlinghemd dort – ohne Vintage-Pastiche zu erliegen, oder sein Talent, eine It-Tasche zu kreieren, Pyos Anhänger sind von dort gekommen, um mehrere zu antizipieren ästhetische Codes. Für uns ist es sein Auge für Farbe. „Wenn Leute mich fragen, woher ich meine Farbinspiration habe, möchten sie fast, dass ich sage:‚ Ja, ich habe dieses Trendprognosebuch, an dem ich arbeite! Sagte sie lachend. „Es ist sehr instinktiv und persönlich, aber ich mag, was passiert, wenn man zwei Farben nebeneinander stellt – jede Kombination ist anders. Ein Auberginenpurpur neben einem Minzgrün ist nicht dasselbe, wenn es neben einem Buttergelb platziert wird. Es ist, als würden sie sich unterhalten, es ist eine chemische Synergie, als würden sie sich treffen. Pyos SS21-Kollektion serviert einen großzügigen Fluchtball und vibriert mit scharfen Farbtönen, die mit einem Aperitif getragen werden können. Von kalifornischem Mohnorange über Granny Smithgrün bis hin zu feurig rotem Rost wirken sich selbst die weichsten Farben – denken Sie an Buttermilchgelb und süße Oliven – aus. “Diese Kollektion erinnert mich an druckvolle italienische Granita und Eis”, sagt Pyo. Steht es zuerst auf ihrer Wunschliste, wenn internationale Reisen wieder sicher sind? “Ich denke mein Verstand ist immer noch da!” Sie lacht. „Es gibt nie eine Zeit, in der ich Süditalien nicht will. das Essen … sogar die Farben sind unterschiedlich. Ich liebe es zu sehen, wie Italiener ihr Leben abseits der Touristenattraktionen leben. Reisen stehen auch aus einem anderen Grund im Mittelpunkt der Sammlung. Pyo verbrachte den Beginn der Pandemie in der Heimat ihres Mannes in Irland, reiste jedoch bald nach Korea, um bei ihrer eigenen Familie zu sein und an der Sammlung in der zweiten Basis ihres Unternehmens zu arbeiten. „Wir wussten nicht, wie lange wir bleiben würden, und es wurde hier schlimmer, also landeten wir fast vier Monate dort. Nachdem sie seit ihrer Abreise vor 13 Jahren jeweils nur zwei Wochen in Korea verbracht hatte, war die Abwechslung „eine echte Erfahrung“, aber es waren die Menschen, mit denen sie zusammen war, die sie am meisten inspirierten. “Ich habe so viel Zeit mit meiner Familie und Freunden aus Kindertagen verbracht, die wiederum Kinder haben. Es fühlte sich an, als würde ich fast in meine Kindheit zurückkehren.” Eine kindliche Verspieltheit ist in ihren Stücken immer präsent, sei es durch eine unerwartete Kombination von Farben, einen Kitschdruck oder eine ausgefallene Silhouette. Wie vermeidet Pyo, sich selbst zu ernst zu nehmen? “Das ist es, was unsere Marke von Anfang an auszeichnet”, sagte sie sich. „Wir waren immer eher inklusiv als exklusiv. Das Leben ist zu kurz, um die ganze Zeit ernst zu sein. Ich bewundere, wie sorglos und freigeistig Kinder sind – sie sind die besten Künstler der Welt. Sogar während der Sperrung dreht sich in der Literatur, die den Designer inspirierte, alles um Kinder: das Buch, das Ihre Eltern lesen sollen (und Ihre Kinder werden es nicht bereuen), und wie man spricht, damit Kinder zuhören und zuhören, damit die Kinder sprechen können. “Sie wollen bessere Kommunikatoren werden, aber es ist erstaunlich, wenn Sie sie lesen, stellen Sie fest, dass Sie auch nicht so mit Ihrem Partner, Freunden oder Kollegen kommunizieren.” Neben einer verschwenderischen und unerwarteten Verwendung von Farben ist eine der Visitenkarten von Pyo seine Geschicklichkeit mit zeitgemäßer Schneiderei. Vom pinkfarbenen Zoot-Anzug von SS18 bis zum spitzen Satsuma-Blazer, der uns im Resort 2021 das Herz gestohlen hat, passt sein Schnitt nie zu seinen hyperfemininen Kleidern, sondern passt zu ihnen. Diese Kollektion umfasst eine lässige, geölte Marinejacke und eine kurze Hose sowie einen Midirockanzug aus hellem Naturleinen. “Ich bin inspiriert von der Art und Weise, wie Leute, die ich kenne, Schneiderei tragen”, sagt sie. „Dünn oder entspannt, feminin oder kastenförmig, Anzugjacken sind so kraftvoll – wenn du dich‚ meh ‘fühlst, kannst du eine anziehen und dich wie eine mächtige Frau fühlen. Hat Pyo während der Sperrung Formalitäten durchlaufen oder ist er wie der Rest von uns der Loungewear gewichen? “Als es das erste Mal passierte, dachte ich, was ist der Sinn? und ich blieb in meinen bequemsten Kleidern. Dann traf es mich, ich wurde sehr langsam und nicht sehr inspiriert. Mir wurde klar, dass ich diese Aufregung brauchte, die mit dem Anziehen einhergeht. Es ändert Ihre Einstellung, sogar die Art, wie Sie sitzen. Sich für mich selbst und nicht für andere anzuziehen, hat mich wieder motiviert. Das Leben hat sich für viele von uns so sehr verändert, aber die Fähigkeit der Mode, dich zu verwandeln und dich woanders hin zu transportieren? Dieses Gefühl kann nicht weggenommen werden. Rejina Pyo SS21 kann jetzt hier gekauft werden.