Wissenschaft in der Covid-Vertrauenskrise: “Virologen sind keine Bauern”

London, Paris, Berlin , Bukarest, Prag , Madrid, Rotterdam, Brüssel und Zürich sind nur einige der großen europäischen Städte, in denen öffentliche Proteste gegen die neuen Beschränkungen stattgefunden haben. Diese Ablehnung ist insofern von Bedeutung, als mangelndes Vertrauen in die Wissenschaft dazu führt, dass Menschen Ratschläge weniger befolgen und sich eher auf riskante Verhaltensweisen einlassen als die Covid-19 -Pandemie droht sich zu verschlimmern.

Während in der Öffentlichkeit auf dem Höhepunkt der Ausbreitung des Virus im Frühjahr – in der Regel – die Freiheitsbeschränkungen von den Bürgern weitgehend akzeptiert wurden, hat die Wissenschaft jetzt, da die Möglichkeiten ihrer Aktivitäten weiter eingeschränkt sind, die Hauptlast der öffentlichen Frustration getragen.

Experten zurückzurufen ist eine Illusion

Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft seit einiger Zeit auf wackeligem Boden liegt. Eine Covid-19-Umfrage, der der Think Thank Europäischer Rat für auswärtige Beziehungen (ECFR) wurde im Juni in neun EU-Mitgliedstaaten durchgeführt, was darauf hindeutet, dass die vielgepriesene öffentliche Rückkehr zu Experten nach der Pandemie tatsächlich eine Illusion ist.

Der ECFR-Bericht von Ivan Krastev zeigt, dass in den meisten EU-Mitgliedstaaten die Mehrheit der Bürger Experten und Behörden nicht vertraut. Eine der wichtigsten Entdeckungen ist, dass viele die Experten als in den politischen Prozess involviert betrachten – was sie leicht zu manipulieren und zu instrumentalisieren macht – und nicht als unabhängig, sich der politischen Debatte enthalten und objektive Wahrheiten liefern können.

Surf-Tipp: Alle News zum Coronavirus finden Sie im News-Ticker von FOCUS Online

AfD-Wähler vertrauen Wissenschaftlern nicht

Nur 35 Prozent der Befragten glaubten, dass die Arbeit von Fachleuten für sie von Nutzen sein könnte. Im Gegensatz dazu glaubten 38 Prozent, dass Politiker Experten instrumentalisiert und Informationen vor der Öffentlichkeit verborgen hatten; 27 Prozent gaben an, im Allgemeinen wenig Vertrauen in Fachleute zu haben.

Die meisten Anhänger traditioneller Parteien in Deutschland vertrauen Experten. Mit den populistischen Parteien wie die AfD Andererseits vertrauen nur 6 Prozent der landesweit anerkannten wissenschaftlichen Bewertung von Covid-19.

Vertrauen zurückgewinnen

Dieser Verdacht von Wissenschaft und Experten erklärt zum Teil, warum die Pandemie von einer Flut von Desinformation und Desinformation geprägt ist Gefälschte Nachrichten wird begleitet: Menschen suchen nach Experten, die ihrer Meinung nach nicht von Behörden für ihre eigenen Zwecke ausgespielt werden. Es ist also klar, dass die Wissenschaft vor der Herausforderung steht, wieder Vertrauen zu gewinnen. Aber wie?

Erstens tragen Wissenschaftler, die zusammen mit Regierungsbeamten zu Briefings erscheinen, dazu bei, das Gefühl zu verstärken, dass sie Bauern im Staat sind. Briefings, bei denen Wissenschaftler allein auftreten und daher als Vorreiter der Debatte wahrgenommen werden – und nicht als Regierungen, die sich vor ihnen aufbauen – könnten in gewisser Weise dazu beitragen, die Öffentlichkeit zu beruhigen, dass Wissenschaft kein Regierungsinstrument ist.

Zweitens kann es für Wissenschaftler manchmal nachteilig sein, als in einen Interessenkonflikt verwickelt wahrgenommen zu werden. Ein wissenschaftlicher Berater der britischen Regierung war kürzlich in den Medien dafür scharf kritisiertdass er an dem Pharmaunternehmen interessiert ist, das Screening-Kits an die britische Regierung verkauft hat. Während diese Finanzierungsströme völlig normal sind, können solche Verbindungen ein Geschenk für Verschwörungstheoretiker sein. Die Fachzeitschrift Die Lanzette hat daher vorgeschlagen, dass Wissenschaftler mit finanziellen Beziehungen zu den Industriesektoren, die Teil der Maßnahmen gegen Covid-19 sind, in Betracht ziehen sollten, sich entweder von diesen Geschäftsbeziehungen zu lösen oder sich von ihrer beratenden Funktion zurückzuziehen.