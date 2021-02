US Open-Champion Thiem überquert das kasachische Hindernis

US Open-Champion Dominic Thiem erlitt einen unerwarteten Test, als er am Montag sein Angebot für einen ersten Australian Open-Titel startete, der vom kasachischen Veteranen Mikhail Kukushkin gedrückt wurde, bevor er die Ziellinie erreichte. Der Österreicher mit dem dritten Startplatz, der letztes Jahr im Finale in Melbourne knapp gegen Novak Djokovic verlor, schaffte sein Match gegen Rod Laver Arena mit 7: 6 (7: 2), 6: 2, 6: 3, musste dort aber arbeiten. . “Es ist interessant, weil ich ihn zum ersten Mal getroffen habe und es nicht viele gibt, die ich auf Tour nicht getroffen habe”, sagte Thiem über seinen Gegner. „Er ist sehr erfahren und der erste Satz war sehr schwierig. Aber insgesamt bin ich sehr glücklich, zurück zu sein und in der ersten Runde einige Erfolge zu erzielen. Der 33-jährige Kukushkin hatte in elf seiner letzten zwölf Spiele seinen Auftakt in Melbourne verloren. Thiem trifft dann in der dritten Runde auf den Deutschen Dominik Keopfer oder den Bolivianer Hugo Dellien, den Australier Nick Kyrgios, der als potenzieller Gegner hervorgeht. Der 27-jährige Baseman hat endlich den großen Moment eingefangen, als er ein historisches Comeback gegen Alexander Zverev im letztjährigen US Open-Finale feierte. Er ist in Melbourne ohne seinen Trainer Nicolas Massu, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, und arbeitet stattdessen unter der Anleitung seines Vaters Wolfgang. Weiterlesen READ Mikaela Shiffrin in Levi: "Dankbar, wieder am Start zu sein" - Skifahren - Wintersport Verpassen Sie nicht die neuesten Nachrichten und Informationen.

