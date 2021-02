Tesla Cybertruck Warthog wäre eine “Traumkollaboration” für den Xbox-Manager

Xbox-Regisseur Aaron Greenberg sah, dass Elon Musk zugab, dass sein Lieblingskonsolenspiel war Heiligenschein und sah die Gelegenheit seiner “Traumzusammenarbeit” mit Tesla. Greenberg deutete auf ein mögliches IRL Cybertruck Warzenschweinprojekt mit Elon Musk und Tesla hin.

“Natürlich scheint es, als müsste irgendwann eine Tesla x Halo-Zusammenarbeit stattfinden !?” Greenburg twitterte als Antwort auf Musks Tweet über das Spielen Heiligenschein.

Um klar zu sein, wäre dies eine Traumkollaboration für mich und viele Fans, die ich kenne. Wenn Ihnen die Idee gefällt, sprechen Sie darüber und vielleicht könnte in Zukunft etwas passieren, wer weiß! – Aaron Greenberg ️💚♂️💚U (@aarongreenberg) 30. Januar 2021

Als General Manager Marketing bei Xbox würde Greenburg wissen, dass eine Zusammenarbeit mit Tesla möglich ist Heiligenschein Von Warzenschweinen inspirierter Cybertruck wäre wahrscheinlich ein großer Erfolg. Der Cybertruck hat sich als Ikone der Popkultur erwiesen. Teslas vollelektrischer Pickup ist seit seiner Veröffentlichung in mehreren bemerkenswerten Formen erschienen, darunter zwei Cybertruck Hot Wheels Iterationen.

Greenburg ließ die Idee einer möglichen Tesla x Halo-Zusammenarbeit für die Zukunft offen. „Um klar zu sein, wäre dies eine Traumkollaboration für mich und für viele Fans, die ich kenne. Wenn Ihnen die Idee gefällt, sprechen Sie darüber und vielleicht könnte in Zukunft etwas passieren, wer weiß! ” er sagte.

Während die Idee eines IRL Cybertruck-Warzenschweins cool klingt, wird Elon Musk wahrscheinlich zuerst die Produktion von Teslas EV-Pickup priorisieren. Das Cybertruck-Werk des Unternehmens, auch bekannt als Gigafactory Texas, hat in den letzten Monaten Fortschritte beim Bau erzielt.

Was den Cybertruck angeht, so erwähnte Musk in den letzten Einnahmen, dass der Pickup Das Design wurde fertiggestellt. Er teilte auch mit, dass Tesla bestellen würde 8000 Tonnen Gießpresse Maschinen für das Cybertruck Monoblock Heckuntergestell.

Das Teslarati-Team würde gerne von Ihnen hören. Wenn Sie einen Rat haben, senden Sie uns eine E-Mail an [email protected] oder kontaktieren Sie mich unter [email protected].