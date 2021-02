SpaceX startet zum ersten Mal den Prototyp des SN10-Raumfahrzeugs, um sich auf den Testflug vorzubereiten

Der letzte SpaceX Raumschiff Prototyp brüllte nur.

Das Starship SN10-Fahrzeug (“Serial No. 10”) führte am Dienstag, dem 23. Februar, seinen ersten “statischen Feuertest” durch und feuerte seine drei Raptor-Motoren einige Sekunden lang um 18:03 Uhr EST (23:03 GMT) bei SpaceX ab. Standort in Südtexas, in der Nähe des Dorfes Boca Chica an der Golfküste.

Statische Brände, bei denen sich Triebwerke kurz entzünden, während eine Rakete am Boden verankert bleibt, sind eine häufige Überprüfung vor dem Flug für SpaceX. Wenn beim heutigen Test alles gut gelaufen ist, bleibt SN10 auf dem Weg für einen bevorstehenden Start – vielleicht ab Donnerstag (25. Februar) – auf einem 10 Kilometer hohen Demonstrationsflug am Himmel von Südtexas.

Raumschiff SN10 statisches Feuer! Hoffe das war ein toller Test. 🔥🚀🔥

Dies ist der dritte Höhentest für ein Raumschiff-Fahrzeug nach ähnlichen Eskapaden im Dezember 2020 und 2. Februar dieses Jahres durch die beiden unmittelbaren Vorgänger von SN10, SN8 und SN9. Diese beiden Flüge verliefen bis zum Ende gut; SN8 und SN9 knallten heftig auf ihre Landeplattformen, explodiert in dramatische Feuerbälle.

Diese Flüge sind ein wesentlicher Bestandteil des Entwicklungspfades von Starship SpaceX sieht es als das Fahrzeug, das die Kolonisierung des Mars wirtschaftlich machbar macht. Das Raumschiff-System wird aus zwei vollständig wiederverwendbaren Teilen bestehen: einem 50 Meter hohen Raumschiff namens Starship und einer massiven Rakete namens Super Heavy.

Das letzte Raumschiff wird sechs Raptors haben, und Super Heavy wird rund 30 der SpaceX-Motoren, Gründer und CEO, tragen Elon Moschus sagte. Das Raumschiff wird mächtig genug sein, um vom Mond und vom Mars aus zu starten, aber das Raumschiff wird Super Heavy brauchen, um die Erde zu verlassen.

Wir werden wahrscheinlich in den kommenden Wochen und Monaten viel mehr Starship-Testflüge sehen, unabhängig davon, wann SN10 startet. Musk sagte kürzlich, SpaceX beabsichtige, in diesem Jahr einen Prototyp in die Erdumlaufbahn zu bringen, und er erwäge Starship. regelmäßige Beförderung von Personen bis 2023.

