Der Perseverance-Rover kratzt am Marsgestein, um „etwas zu sehen, das noch nie jemand gesehen hat“

Die Sonnenkonjunktion – ein Zeitraum, in dem die Sonne zwischen Erde und Mars steht – begann am 2. Oktober, wodurch die Kommunikation der NASA mit dem Rover unterbrochen wurde. Dieser Stromausfall endete am 19. Oktober und Perseverance nahm sofort die Suche nach Spuren des alten Lebens auf dem Roten Planeten wieder auf.

Eines der Hauptziele des Rovers besteht darin, Gesteins- und Bodenproben auf dem Mars zu sammeln, die bei zukünftigen Missionen zur Erde zurückgebracht werden. Er hat schon zwei Proben gesammelt und nutzte die Hilfe des Ingenuity-Hubschraubers, der als Luftaufklärer fungierte, um seine nächsten probenwürdigen Ziele zu finden.

Seit dem 25. Oktober untersucht Perseverance bestimmte Felsvorsprünge in der südlichen Region des Planeten Séítah, die für das wissenschaftliche Team des Rovers auf der Erde von Interesse sind. Der Rover hat ein Schleifwerkzeug an seinem Roboterarm, das Gesteinsschichten abkratzen kann, um in diese Felsen zu blicken.

„Solche geschichteten Gesteine ​​​​bilden sich oft im Wasser und können Hinweise auf ihre Umgebung enthalten. Mal sehen, ob dies ein weiterer guter Ort für #SamplingMars wäre“, lesen Sie einen Beitrag vom Facebook-Konto des Rovers, das von der NASA verwaltet wird, 4. November.