Sabina Nessa: Londoner Polizei nimmt für alle Fälle eine weitere Festnahme vor

Die 28-jährige Nessa wurde letzten Freitag getötet, als sie ein kurzes Stück von ihrem Haus im Südosten Londons zu einem örtlichen Pub ging, wo sie sich mit Freunden treffen wollte. Sie ist nie angekommen.

Seine Leiche wurde am nächsten Tag in einem nahe gelegenen Park entdeckt, was eine Mordermittlung auslöste.

“Ein 38-jähriger Mann (…) wurde am Sonntag, dem 26. September, gegen 3 Uhr morgens an einer Adresse in East Sussex wegen Mordverdachts festgenommen. Er wurde in Gewahrsam genommen”, heißt es in einer Erklärung der Metropolitan Police. Erklärung.

“Sabinas Familie wurde auf diese wichtige Entwicklung aufmerksam gemacht und wird weiterhin von spezialisierten Beamten unterstützt”, sagte Chief Detective Inspector Neil John laut der Erklärung.

Die Met hatte zuvor zwei weitere Männer – einen 40-jährigen und einen 38-jährigen Mann – festgenommen, die inzwischen im Rahmen von Ermittlungen freigelassen wurden. Die jüngste Verhaftung erfolgt Tage, nachdem die Behörden CCTV-Aufnahmen veröffentlicht haben, die einen Mann zeigen, der kurz vor Nessas Ermordung über den Pegler Square geht. Kerzenlichtmahnwache EIN Am Freitagabend fand eine Kerzenlicht-Mahnwache statt in Kidbrooke, dem Stadtteil Nessa im Südosten Londons, um ihrem Leben Tribut zu zollen und zu Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit von Frauen und Mädchen aufzurufen, sagten die Organisatoren. Catherine, die Herzogin von Cambridge, würdigte Nessa am Freitag in einem Post auf Twitter und sagte, sie sei „traurig über den Verlust einer weiteren unschuldigen jungen Frau auf unseren Straßen". „Meine Herzen sind bei Sabinas Familie und Freunden und bei allen, die von diesem tragischen Ereignis berührt wurden", fügte die Royal hinzu, bevor sie den Tweet auf ihrem offiziellen Konto unterschrieb, das mit „C" geteilt wurde. Bei der Mahnwache sprach Nessas Schwester Jebina Yasmin Islam über den Schmerz über den Verlust ihres Bruders und beschrieb ihre Schwester als "brillante" Frau. "Wir haben viel zu früh eine tolle Schwester verloren… Sabina liebte ihre Familie. Wir haben unsere Schwester verloren, meine Eltern haben ihre Tochter verloren und meine Töchter haben eine so brillante, liebevolle und fürsorgliche Tante verloren", sagte Islam. „Es sieht so aus, als stecken wir in einem bösen Traum fest und kommen nicht mehr heraus", fügte sie hinzu. Die Bewohner von Kidbrooke, einem ruhigen Londoner Vorort, etwa 20 Minuten mit dem Zug von der Londoner Innenstadt entfernt, sind über den Mord in ihrer Gemeinde schockiert. „Du denkst, es könnte dir passieren. Es könnte überall passieren", sagte Aliya Isaeva, eine junge Mutter, die seit etwa zwei Jahren in der Gegend lebt, gegenüber CNN am Freitagabend. Manuela Colombini, die auch an der Mahnwache teilgenommen hat und seit etwa 15 Jahren in der Gegend lebt, sagte: "Wir wollen uns sicher fühlen. Ich habe zwei kleine Töchter und ich möchte nicht, dass sie aufwachsen und denken, dass sie es können". Ich gehe nicht auf die Straße oder in einen Park«, sagte sie.

Vasco Cotovio, Claudia Rebaza, Kara Fox und Ivana Kottasova von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.