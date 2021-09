Hoffnungen auf EU-Steuerreform nach dem Push-Back von acht Hauptstädten bröckeln – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

Südliche Träume von einem schuldenfreundlichen Europa werden zum Albtraum.

Acht Hauptstädte aus dem Norden und Osten der EU haben sich zusammengetan, um die Hoffnungen im Süden zurückzudrängen, die Defizitregeln des Blocks zu lockern, um die durch die Pandemie verursachte hohe Staatsverschuldung zu bewältigen.

Österreich, Dänemark, Lettland, die Slowakei, die Tschechische Republik, Finnland, die Niederlande und Schweden haben diese Hoffnungen in Form eines Positionspapiers, das von ihren Finanzministern unterzeichnet wurde, effektiv zunichte gemacht, einschließlich der Veröffentlichung, die vor einem informellen Treffen ihrer Kollegen geplant ist in Slowenien am Samstag.

„Der Abbau überhöhter Schuldenquoten muss ein gemeinsames Ziel bleiben“, heißt es in dem einseitigen Dokument, das POLITICO am Donnerstag eingesehen hat. “Die [EU] Der Vertrag… verpflichtet alle Mitgliedstaaten, übermäßige Defizite zu vermeiden und zu korrigieren.“

Das Dokument ist ein Hammerschlag für Frankreich, Italien und Spanien, die gesagt haben, dass die Regeln an die Realitäten nach der Pandemie und den Klimawandel angepasst werden sollten. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt begrenzt die Haushaltsdefizite auf 3 % der Wirtschaftsleistung und versucht, die Staatsverschuldung auf 60 % zu begrenzen. Es ist ziemlich einfach, aber der Rahmen ist auch voller Schlupflöcher, die es Brüssel ermöglicht haben, die Regeln zu biegen und zu vermeiden, dass jeder, der von den Benchmarks abweicht, sanktioniert wird.

Brüssel hat diese Schwellenwerte im vergangenen Jahr eingefroren, indem es die “allgemeine Schutzklausel” aktiviert hat, damit Regierungen die Pandemie bekämpfen können, ohne eine Schuld der EU-Exekutive befürchten zu müssen. Auch der Wirtschaftschef der Europäischen Kommission, Paolo Gentiloni, ist ein starker Befürworter des Wandels und plant, nach den Wahlen im September in Deutschland Gespräche aufzunehmen.

Berlin hat sich traditionell gegen eine Lockerung der Regeln ausgesprochen, könnte aber unter seiner nächsten Regierung einen Wandel in der Wirtschaftspolitik erleben, je nachdem, wer die Macht übernimmt.

Der von Österreich geführte Schuldenclub wiederum sagt, er sei offen für Veränderungen – aber nicht den, den Paris, Rom und Madrid gesucht haben.

„Wir sind offen für die Debatte über eine Verbesserung der wirtschafts- und finanzpolitischen Steuerung“, heißt es in dem Positionspapier, allerdings nur insoweit, als „Vereinfachungen und Anpassungen eine kohärente, transparente und bessere Anwendung sowie die Anwendung von Regeln begünstigen“.

Der Kampf gegen das Coronavirus und die Einführung von Lockdowns haben sich als sehr kostspielig erwiesen und drücken die Staatsverschuldung innerhalb der einheitlichen Währungsunion auf über 100 Prozent der wirtschaftlichen Produktion. Bei niedrigen Zinsen ist dies kein Problem, aber es wächst die Befürchtung, dass eine Schuldenkrise ausbrechen könnte, wenn die Märkte künftig Regierungen mit höheren Kreditzinsen bestrafen.

Diese Befürchtungen sind in Südeuropa stärker ausgeprägt, wo die Schulden in Frankreich, Italien und Spanien 118% des BIP überschritten haben. Eine Flexibilisierung der Defizitregeln würde die Austeritätspolitik vermeiden, die die europäische Wirtschaft nach der Finanzkrise 2008 getroffen hat, die Staatsschuldenkrise auslöst und die Existenz des Euro bedroht.

Diese Flexibilität könnte durch Anpassungen wie die Lockerung der Anforderungen, wie schnell Länder ihre Staatsverschuldung abbauen sollen, und der Verzicht auf grüne Investitionen aus der EU-Defizitbremse entstehen.

Einige Akademiker haben die europäischen Hauptstädte aufgefordert, sich auf solche Regeländerungen zu einigen, bevor die EU Anfang 2023 den SWP wieder einführt. Aber das ist nicht die Priorität der acht Finanzminister des Anti-Schulden-Clubs.

“Die Deaktivierung der allgemeinen Schutzklausel und eine mögliche Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts dürfen nicht verknüpft werden”, hieß es in der Zeitung. “Diskussionen über die Verbesserung der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Regierung brauchen viel Zeit und sollten auf breiten Konsultationen der Kommission basieren.”

“Qualität ist wichtiger als Geschwindigkeit”, fügten die Minister hinzu.

Diese Geschichte wurde aktualisiert.

