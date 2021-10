Russland begrüßt Taliban und fordert integrative afghanische Regierung | Taliban-Neuigkeiten

Moskau beherbergt die Taliban zu internationalen Gesprächen über Afghanistan, erkennt die Gruppe jedoch nicht offiziell an.

Russland forderte die Taliban auf, eine Regierung zu bilden, die alle ethnischen Gruppen und politischen Kräfte in Afghanistan umfasst, da die Gruppe an einer Reihe von Gesprächen in Moskau teilnimmt.

Außenminister Sergej Lawrow sagte auf der Moskauer Konferenz am Mittwoch, der Kreml anerkenne die “Bemühungen” der Taliban, die Lage in Afghanistan seit ihrer Machtübernahme Mitte August zu stabilisieren.

“Jetzt ist eine neue Regierung an der Macht”, sagte Lawrow der Versammlung. “Wir nehmen ihre Bemühungen zur Kenntnis, die militärische und politische Lage zu stabilisieren und die Arbeit des Staatsapparates aufzubauen.”

Aber er forderte die Gruppe auf, jetzt in Afghanistan eine Regierung zu bilden, die “die Interessen nicht nur aller ethnischen Gruppen, sondern aller politischen Kräfte” widerspiegelt, um einen stabilen Frieden im Land zu erreichen.

Beamte aus 10 Ländern, darunter China und Pakistan, nehmen an der Konferenz teil. Auch Vertreter aus Indien, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan sind anwesend.

Die Gespräche markieren eines der wichtigsten internationalen Treffen der Taliban seit der Machtübernahme in Afghanistan und unterstreichen den Einfluss Moskaus.

Lawrow sagte, Moskau bedauere die Abwesenheit der USA bei der Konferenz. Washington sagte zuvor, es werde aus technischen Gründen nicht an dieser Gesprächsrunde teilnehmen, plane aber, an zukünftigen Gesprächen teilzunehmen.

Angeführt wurde die Taliban-Delegation vom stellvertretenden Premierminister Abdul Salam Hanafi, einem hochrangigen Beamten der neuen afghanischen Führung, der vergangene Woche Gespräche mit der Europäischen Union und den USA führte.

Abdul sagte, das Treffen sei “sehr wichtig für die Stabilität der gesamten Region”.

Keine Anerkennung “vorerst”

Die Gespräche finden statt, nachdem Moskau am Dienstag erklärt hatte, Russland, China und Pakistan seien bereit, Afghanistan zu helfen, das jetzt mit einer drohenden humanitären und wirtschaftlichen Krise konfrontiert ist.

Lawrow sagte, Russland werde bald humanitäre Hilfe leisten und forderte die internationale Gemeinschaft auf, Ressourcen zu mobilisieren, um eine humanitäre Katastrophe abzuwenden.

Vorsichtig hat Moskau zudem deutlich gemacht, dass es noch nicht bereit ist, die Taliban-Regierung anzuerkennen.

Lawrow sagte, der Kreml weigerte sich, die Taliban anzuerkennen, während er darauf wartete, dass die Gruppe ihre Versprechen einhielt, die sie bei der Machtübernahme gemacht hatten, einschließlich der politischen und ethnischen Inklusion der neuen Regierung.

Kritiker sagten, die Taliban, die in Russland weiterhin als “terroristische” Organisation verboten sind, hätten ihre Verpflichtungen zum Schutz der Rechte von Frauen und Minderheiten verletzt. Beobachter sagten, die Gruppe verfolge auch ihre Feinde, nachdem sie die Möglichkeit öffentlich ausgeschlossen hatte.

“Die offizielle Anerkennung der Taliban wird derzeit nicht diskutiert”, sagte Lawrow gegenüber Reportern. „Wie die meisten anderen einflussreichen Länder der Region stehen wir mit ihnen in Kontakt. Wir ermutigen sie, die Versprechen zu halten, die sie bei ihrem Amtsantritt gegeben haben.

Andere russische Beamte haben die Erwartungen an die Gespräche am Mittwoch gedämpft.

Zamir Kabulov, der Sonderbeauftragte von Präsident Wladimir Putin für Afghanistan, sagte letzte Woche, er erwarte keinen Durchbruch.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, das Treffen sei “ein Versuch herauszufinden, was in Afghanistan in Zukunft passieren wird”.

Die Taliban kamen an die Macht, als die afghanische Regierung unter der Führung des ehemaligen Präsidenten Ashraf Ghani zusammenbrach, als Washington und seine Verbündeten nach einer zwei Jahrzehnte währenden Intervention im Land ihre Truppen abzogen.

Russland, das von 1979 bis 1989 seinen eigenen katastrophalen Krieg im Land führte, versucht diplomatische Anstrengungen zu unternehmen, um eine Instabilität in der weiteren Region zu vermeiden, die seinen Interessen schaden könnte.

Putin warnte vor einer möglichen Infiltrierung “islamistischer Extremisten” in die ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien, die Moskau als Abwehrpuffer sieht.

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern hat Russland seine Botschaft in Kabul nicht evakuiert und sein Botschafter hat in den letzten Monaten regelmäßig Kontakt zu den Taliban gehalten.

