Royal Helium streikt Deal mit großer Raumfahrtgesellschaft | Neu

Formalisieren Sie die Vereinbarung am Montag (29e August) sagte das Heliumexplorations- und -produktionsunternehmen, dass es im nächsten Jahr (2023) mit der Lieferung von Helium an den nicht genannten Partner beginnen werde.

Helium war viele Jahre lang ein wertvoller Rohstoff, der bei der Entwicklung neuer Technologien verwendet wurde, die Raumfahrt und Entdeckungen ermöglichen.

Andrew Davidson, Präsident und CEO von Royal Helium, sagte: „Wir möchten unserem neuen Partner für sein erhebliches Engagement für Royal Helium und die kohlenstoffarmen Helium-Produktionsprogramme von Royal Helium danken.

„Royal Helium will eine erstklassige, umweltfreundlichere Heliumquelle für die Luft- und Raumfahrt-, Hightech-, Medizin- und Fertigungsindustrie auf der ganzen Welt sein.“

Weitere Umzüge in Saskatchewan

Zusätzlich zu den Weltraumbemühungen bestätigte Royal Helium diese Woche auch, dass das Engineering seiner ersten Verarbeitungsanlagen in Kanada weitgehend abgeschlossen ist und Liefer- und Bauaufträge vergeben wurden.

Die beiden ersten Anlagen werden sich in Steveville, Alberta, und Climax, Saskatchewan, mit einer kombinierten Durchsatzkapazität von 20.000 Millionen Kubikfuß pro Tag an Gaszufuhr befinden.

Reden mit Gasworld US exklusiv Anfang dieses Jahres erklärte Davidson, dass das Hauptprojekt des Unternehmens das Climax-Projekt in Saskatchewan sei. Auf dem Gelände wurden bereits vier Brunnen gebohrt, weitere Projekte sind in Vorbereitung.

sagte Davidson GasWelt: „Saskatchewan ist die Gerichtsbarkeit Nummer eins für die Exploration von Heliumanlagen, und ehrlich gesagt kommen die anderen Gerichtsbarkeiten nicht einmal annähernd heran.“

